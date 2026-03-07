Uğurcan Çakır'ın inanılmaz Beşiktaş karnesi!

Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbiye Uğurcan Çakır damgasını vurdu.
Maç boyuna kalesinde önemli kurtarışlar yapan Uğurcan Çakır, toplamda 7 kurtartışın altına imza attı.
16 MAÇIN 13'ÜNÜ KAYBETMEDİ
Uğurcan Çakır, Süper Lig'de Beşiktaş'a rakip olduğu 16 maçın 13'ünü kaybetmedi. Bu maçlara 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
16 karşılaşmada Uğurcan Çakır kalesinde 20 gol gördü.
EN ÇOK BEŞİKTAŞ'A GEÇİT VERMEDİ
Milli kaleci Uğurcan Çakır'ın kariyerinde en çok kurtarış yaptığı rakibi Beşiktaş oldu.
Deplasmanda 42 kurtarış yapan Uğurcan Çakır, Beşiktaş'a karşı toplamda 67 kurtarış yapmasıyla dikkat çekti.
Öte yandan Uğurcan Çakır deplasmanda Beşiktaş maçı sonrası taraftarlara üçlü çektirdi.
