Beşiktaş bu sezon derbi galibiyeti göremedi

Beşiktaş, bu sezon ligde oynadığı üçüncü derbide de taraftarını mutlu edemedi.
Sezonun ilk derbisinde Galatasaray'la deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile Tüpraş Stadı'nda oynadığı maçta 2-0 öne geçmesine rağmen rakibine 3-2 yenildi.
Üçüncü derbisinde de iç sahada Galatasaray'a kaybeden Beşiktaş, bu sezon oynayacağı son derbide 3 hafta sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak.
