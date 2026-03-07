07 Mart
Beşiktaş-Galatasaray
0-1
07 Mart
Başakşehir-Göztepe
2-1
07 Mart
Atalanta-Udinese
2-2
07 Mart
Juventus-Pisa
0-052'
07 Mart
Nantes-Angers
0-1
07 Mart
Auxerre-Strasbourg
0-0
07 Mart
Toulouse-Marsilya
0-1DA
07 Mart
FC Groningen-Ajax
3-1
07 Mart
PSV Eindhoven-Alkmaar
2-190'
07 Mart
Excelsior-SC Heerenveen
0-1DA
07 Mart
Darmstadt-Holstein Kiel
2-0
07 Mart
Nürnberg-Fortuna Düsseldorf
0-1
07 Mart
Paderborn-E.Braunschweig
1-1
07 Mart
Bochum-Kaiserslautern
1-260'
07 Mart
OH Leuven-Westerlo
0-1
07 Mart
FCV Dender EH-Sporting Charleroi
2-2
07 Mart
Union St.Gilloise-Genk
1-046'
07 Mart
Cagliari-Como
1-2
07 Mart
Wrexham-Chelsea
2-4UZS
07 Mart
Newcastle-M.City
1-1DA
07 Mart
FC Heidenheim-Hoffenheim
2-4
07 Mart
Erzurumspor-Manisa FK
8-1
07 Mart
Sivasspor-Keçiörengücü
0-1
07 Mart
Bandırmaspor-İstanbulspor
1-0
07 Mart
Arca Çorum FK-Hatayspor
3-1
07 Mart
Amed Sportif-Serik Belediyespor
1-0
07 Mart
Freiburg-Leverkusen
3-3
07 Mart
Mainz 05-VfB Stuttgart
2-2
07 Mart
Mansfield Town-Arsenal
1-2
07 Mart
RB Leipzig-Augsburg
2-1
07 Mart
Wolfsburg-Hamburger SV
1-2
07 Mart
FC Köln-B. Dortmund
1-2
07 Mart
Osasuna-Mallorca
2-2
07 Mart
Levante-Girona
1-1
07 Mart
Atletico Madrid-Real Sociedad
3-2
07 Mart
Athletic Bilbao-Barcelona
0-0DA
07 Mart
Hull City-Millwall
1-3

Galatasaray'dan yeni Dolmabahçe'de ikinci galibiyet!

Galatasaray, Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, 2016 yılında yenilenen ezeli rakibinin stadyumunda ikinci galibiyetini aldı.

calendar 07 Mart 2026 23:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan yeni Dolmabahçe'de ikinci galibiyet!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, 2016 yılında yenilenen Tüpraş Stadı'ndaki 10. maçında 2. galibiyetini aldı.

İki ekip, geride kalan sezonlarda Tüpraş Stadı'nda 9 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 7'sini siyah-beyazlılar kazanırken, sarı-kırmızılı takım 1 galibiyet elde edebildi. Derbilerde 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray, bu galibiyetle "Yeni Dolmabahçe"de kazandığı derbi sayısını 2'ye çıkardı.

Osimhen, bu sezonki 18. golünü attı

Sarı-kırmızılıların yıldız santrforu Victor Osimhen, bu sezon 18. kez fileleri havalandırdı.

Bu sezon Beşiktaş derbisine kadar 25 resmi müsabakada 17 kez tabelayı değiştirerek takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunan Osimhen, sarı-kırmızılı formayla mücadele ettiği son 8 Süper Lig maçının 7'sinde fileleri havalandırmayı başardı. Nijeryalı yıldız, ligdeki 18. maçında 11. golünü attı.

Osimhen'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 7 golü bulunuyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.