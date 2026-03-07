Galatasaray'dan yeni Dolmabahçe'de ikinci galibiyet!

Galatasaray, 2016 yılında yenilenen Tüpraş Stadı'ndaki 10. maçında 2. galibiyetini aldı.
İki ekip, geride kalan sezonlarda Tüpraş Stadı'nda 9 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 7'sini siyah-beyazlılar kazanırken, sarı-kırmızılı takım 1 galibiyet elde edebildi. Derbilerde 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray, bu galibiyetle "Yeni Dolmabahçe"de kazandığı derbi sayısını 2'ye çıkardı.
Osimhen, bu sezonki 18. golünü attı
Sarı-kırmızılıların yıldız santrforu Victor Osimhen, bu sezon 18. kez fileleri havalandırdı.
Bu sezon Beşiktaş derbisine kadar 25 resmi müsabakada 17 kez tabelayı değiştirerek takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunan Osimhen, sarı-kırmızılı formayla mücadele ettiği son 8 Süper Lig maçının 7'sinde fileleri havalandırmayı başardı. Nijeryalı yıldız, ligdeki 18. maçında 11. golünü attı.
Osimhen'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 7 golü bulunuyor.
