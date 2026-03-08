Kadın Milli Takımı, Kuzey İrlanda'yı tek golle geçti

Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Kadın Futbol Takımımız, Kuzey İrlanda deplasmanına konuk oldu. Milliler, maçı 1-0'lık skorla kazandı.



A Milli Takım'a galibiyeti getiren golü 24. dakikada Ece Türkoğlu attı.



Türkiye, bu galibiyetle birlikte grupta ikide iki yaptı ve 6 puana ulaştı. Kuzey İrlanda'nın iki maç sonunda puanı bulunmuyor.



A Milli Takım, gruptaki bir sonraki maçta İsviçre ile deplasmanda karşılaşacak. Kuzey İrlanda, sahasında Malta'yı ağırlayacak.



