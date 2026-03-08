07 Mart
Beşiktaş-Galatasaray
0-1
07 Mart
Başakşehir-Göztepe
2-1
07 Mart
Atalanta-Udinese
2-2
07 Mart
Juventus-Pisa
4-0
07 Mart
Nantes-Angers
0-1
07 Mart
Auxerre-Strasbourg
0-0
07 Mart
Toulouse-Marsilya
0-1
07 Mart
FC Groningen-Ajax
3-1
07 Mart
PSV Eindhoven-Alkmaar
2-1
07 Mart
Excelsior-SC Heerenveen
1-2
07 Mart
Darmstadt-Holstein Kiel
2-0
07 Mart
Nürnberg-Fortuna Düsseldorf
0-1
07 Mart
Paderborn-E.Braunschweig
1-1
07 Mart
Bochum-Kaiserslautern
3-2
07 Mart
OH Leuven-Westerlo
0-1
07 Mart
FCV Dender EH-Sporting Charleroi
2-2
07 Mart
Union St.Gilloise-Genk
2-1
07 Mart
Cagliari-Como
1-2
07 Mart
Wrexham-Chelsea
2-4UZS
07 Mart
Newcastle-M.City
1-3
07 Mart
FC Heidenheim-Hoffenheim
2-4
07 Mart
Erzurumspor-Manisa FK
8-1
07 Mart
Sivasspor-Keçiörengücü
0-1
07 Mart
Bandırmaspor-İstanbulspor
1-0
07 Mart
Arca Çorum FK-Hatayspor
3-1
07 Mart
Amed Sportif-Serik Belediyespor
1-0
07 Mart
Freiburg-Leverkusen
3-3
07 Mart
Mainz 05-VfB Stuttgart
2-2
07 Mart
Mansfield Town-Arsenal
1-2
07 Mart
RB Leipzig-Augsburg
2-1
07 Mart
Wolfsburg-Hamburger SV
1-2
07 Mart
FC Köln-B. Dortmund
1-2
07 Mart
Osasuna-Mallorca
2-2
07 Mart
Levante-Girona
1-1
07 Mart
Atletico Madrid-Real Sociedad
3-2
07 Mart
Athletic Bilbao-Barcelona
0-1
07 Mart
Hull City-Millwall
1-3

Sultanlar Ligi'nde play-off'a kalan takımlar belli oldu

Sultanlar Liginde bitime 1 hafta kala play-off'a kalan takımlarda belli oldu.

calendar 08 Mart 2026 01:17
Haber: AA, Fotoğraf: vakifbanksporkulubu.com
Sultanlar Ligi'nde play-off'a kalan takımlar belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun bitimine 1 hafta kala ligi ilk 4 sırada tamamlamayı garantileyerek play-off turuna katılmaya hak kazanan takımlar belli oldu.

VAKIFBANK-FENERBAHÇE-ZEREN-EZCACIBAŞI

Puan tablosunda 24 galibiyet ve 71 puanla zirvede yer alan VakıfBank ile 21 galibiyetle 64 puan toplayan ikinci sıradaki Fenerbahçe Medicana, ligdeki yerlerini garantiledi. Statü gereği play-off yarı finalinde normal sezonu 1. sırada bitiren takım 4'üncüyle, 2'nci sıradaki ekip ise 3'üncüyle eşleşecek.

Son hafta maçları öncesinde Zeren Spor 20 galibiyet ve 55 puanla tablonun 3. basamağında bulunurken, 19 galibiyet ve 56 puanı bulunan Eczacıbaşı Dynavit 4. sırada yer alıyor. Zeren Spor'un puan kaybetmesi ve Eczacıbaşı Dynavit'in galip gelmesi halinde, bu iki takımın sıralamadaki yeri değişecek.

KÜMEDE KALMA YARIŞI

Ligin 26. haftasında oynanacak Zeren Spor-İlbank ve Eczacıbaşı Dynavit-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçları, play-off sıralamasının yanı sıra ligden düşecek ikinci takımı da belirleyecek.

25. haftada İlbank, Türk Hava Yolları'nı 3-1 yenerken Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Galibiyet sayısını 6'ya çıkaran İlbank 19 puanla 12. sıraya yükseldi, Aydın temsilcisi ise 5 galibiyet ve 17 puanla 13. sıraya geriledi. Son hafta karşılaşmalarının ardından bu iki takımdan biri lige veda edecek.

Öte yandan, lig etabını 14. ve son sırada tamamlaması kesinleşen Bahçelievler Belediyespor 1. Lig'e düştü.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
