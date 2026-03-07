07 Mart
Beşiktaş-Galatasaray
0-038'
07 Mart
Başakşehir-Göztepe
2-1
07 Mart
Atalanta-Udinese
0-141'
07 Mart
Juventus-Pisa
22:45
07 Mart
Nantes-Angers
0-181'
07 Mart
Auxerre-Strasbourg
21:00
07 Mart
Toulouse-Marsilya
23:05
07 Mart
FC Groningen-Ajax
3-1
07 Mart
PSV Eindhoven-Alkmaar
22:00
07 Mart
Excelsior-SC Heerenveen
23:00
07 Mart
Darmstadt-Holstein Kiel
2-0
07 Mart
Nürnberg-Fortuna Düsseldorf
0-1
07 Mart
Paderborn-E.Braunschweig
1-1
07 Mart
Bochum-Kaiserslautern
22:30
07 Mart
OH Leuven-Westerlo
0-1
07 Mart
FCV Dender EH-Sporting Charleroi
1-123'
07 Mart
Union St.Gilloise-Genk
22:45
07 Mart
Cagliari-Como
1-2
07 Mart
Wrexham-Chelsea
20:45
07 Mart
Newcastle-M.City
23:00
07 Mart
FC Heidenheim-Hoffenheim
2-4
07 Mart
Erzurumspor-Manisa FK
8-1
07 Mart
Sivasspor-Keçiörengücü
0-1
07 Mart
Bandırmaspor-İstanbulspor
1-0
07 Mart
Arca Çorum FK-Hatayspor
3-1
07 Mart
Amed Sportif-Serik Belediyespor
0-040'
07 Mart
Freiburg-Leverkusen
3-3
07 Mart
Mainz 05-VfB Stuttgart
2-2
07 Mart
Mansfield Town-Arsenal
1-2
07 Mart
RB Leipzig-Augsburg
2-1
07 Mart
Wolfsburg-Hamburger SV
1-2
07 Mart
FC Köln-B. Dortmund
0-011'
07 Mart
Osasuna-Mallorca
2-2
07 Mart
Levante-Girona
1-1
07 Mart
Atletico Madrid-Real Sociedad
1-08'
07 Mart
Athletic Bilbao-Barcelona
23:00
07 Mart
Hull City-Millwall
1-3

Okan Buruk'tan derbide 4 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinin kadrosunda son lig maçına göre 4 değişiklik yaptı.

calendar 07 Mart 2026 20:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan derbide 4 değişiklik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son lig müsabakasının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Süper Lig'de geride kalan 24 maçta 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle 58 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, 25. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdi. Galatasaray, Tüpraş Stadı'ndaki derbide son 13 lig maçını kaybetmeyen Beşiktaş'a konuk oldu.

"Cimbom" kritik müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda hafta içinde yapılan ve 2-1 kazandıları Corendon Alanyaspor mücadelesine rotasyonlu bir kadro çıkarmıştı. Buruk, Süper Lig'in 24. haftasında yine Alanyaspor ile sahasında yaptığı maça göre 4 değişikliğe gitti.

Buruk, 3-1 kazandıkları Alanyaspor mücadelesinin ilk 11'inde görev verdiği Eren, Lang, Singo ve Boey'u yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Abdülkerim, Sallai, Jakobs ve Lemina'yı sahaya sürdü.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 18 5 2 58 18 59
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 8 4 45 29 47
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.