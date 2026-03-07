Stuttgart, 2 dakikada döndü, 90+1'de yıkıldı

Almanya 1. Bundesliga'nın 25. haftasında Mainz ile Stuttgart karşı karşıya geldi. Mewa Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Stuttgart 2-1'lik skorla kazandı.



Mainz, 39. dakikada Lee Jae-Sung'un golüyle öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı.



Stuttgart, 76. dakikada Ermedin Demirovic ve 77. dakikada Deniz Undav'ın golleriyle kazandı.



Son 4 haftada 10 puan toplayan Stuttgart, puanını 49'a yükseltti ve 4. sıradaki yerini korudu. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Mainz ise 23 puanda kaldı.



Stuttgart, gelecek hafta Leipzig'i ağırlayacak. Mainz ise Werder Bremen deplasmanında galibiyet arayacak.



