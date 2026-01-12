11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
5-0
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
1-0
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
0-2
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
0-0
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
4-0
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
8-1
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
2-1
11 Ocak
Levante-Espanyol
1-1
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
3-2

Ne El Clasico'ydu ama...

İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona, Real Madrid'i 3-2 mağlup etmeyi başardı.

calendar 12 Ocak 2026 00:04 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2026 00:15
Ne El Clasico'ydu ama...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İspanya Süper Kupa final maçında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan'ın başkenti Cidde'deki Kral Abdullah Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Barcelona 3-2 kazandı.

Barcelona, 36. dakikada Raphinha'nın golüyle öne geçti.

İLK YARININ UZATMALARI 'ÇILDIRDI'

İlk yarının sonuna 3 dakika uzatma gösterilirken Real Madrid, 45+2'de Vinicius Junior ile skoru eşitledi.


Santranın ardından hemen hücum eden Barcelona, 45+4'te yeniden öne geçti.

Real Madrid, yediği golün ardından yaptığı santra sonrası Gonzalo Garcia ile 45+6'da skoru bir kez daha eşitledi.

RAPHINHA, EL CLASICO'YA İMZASINI ATTI

İlk yarının aksine oldukça sakin geçen ikinci yarıda Barcelona, 76. dakikada Raphinha'nın golüyle bir kez daha öne geçti.

Barcelona'nın kaptanı Frenkie De Jong, 90+1. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

SÜPER KUPA'NIN EN BAŞARILISI BARCELONA

Bu sonuçla birlikte Barcelona, İspanya Süper Kupası'nı kazandı.

Katalan devi üst üste 2, toplamda ise 16. defa bu kupayı müzesine götürmeyi başardı.

REAL MADRID'DEN ARDA GÜLER HATASI

Real Madrid, maç öncesi yaptığı ilk 11 açıklamasında Arda Güler'e yer verdi. 15 dakika sorna yapılan yeni açıklamada ise Arda Güler'in yedek, Gonzalo Garcia'nın forvet olarak oynayacağı belirtildi. İspanyol kulübü, bu hatanın grafiker tarafından 'sehven' yapıldığını duyurdu.

Arda Güler, mücadelenin 68. dakikasında Federico Valverde yerine oyuna dahil oldu.

KYLIAN MBAPPE YEDEK KALDI

Real Madrid'in Fransız süper yıldızı Kylian Mbappe, bu sezon ilk kez bir Real Madrid maçında yedek bekledi. Skor 3-2'ye geldikten sonra 76. dakikada Gonzalo Garcia yerine oyuna dahil oldu.

 

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.