⚽️GOL: 45+2' Vinicius Junior

📍Barcelona 1-1 Real Madridpic.twitter.com/R2I4j926Vm



— Sporx (@sporx) January 11, 2026

⚽️GOL: 45+4' Robert Lewandowski

📍Barcelona 2-1 Real Madridpic.twitter.com/OhlcH0Iso9



— Sporx (@sporx) January 11, 2026

⚽️GOL: 45+6' Gonzalo Garcia

📍Barcelona 2-2 Real Madridpic.twitter.com/v9UdUeCxfc



— Sporx (@sporx) January 11, 2026

🟥90+1' Frenkie De Jong

📍Barcelona 3-2 Real Madridpic.twitter.com/k9KKyBUEX0



— Sporx (@sporx) January 11, 2026

İspanya Süper Kupa final maçında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan'ın başkenti Cidde'deki Kral Abdullah Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Barcelona 3-2 kazandı.Barcelona, 36. dakikada Raphinha'nın golüyle öne geçti.İlk yarının sonuna 3 dakika uzatma gösterilirken Real Madrid, 45+2'de Vinicius Junior ile skoru eşitledi.Santranın ardından hemen hücum eden Barcelona, 45+4'te yeniden öne geçti.Real Madrid, yediği golün ardından yaptığı santra sonrası Gonzalo Garcia ile 45+6'da skoru bir kez daha eşitledi.İlk yarının aksine oldukça sakin geçen ikinci yarıda Barcelona, 76. dakikada Raphinha'nın golüyle bir kez daha öne geçti.Barcelona'nın kaptanı Frenkie De Jong, 90+1. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.Bu sonuçla birlikte Barcelona, İspanya Süper Kupası'nı kazandı.Katalan devi üst üste 2, toplamda ise 16. defa bu kupayı müzesine götürmeyi başardı.Real Madrid, maç öncesi yaptığı ilk 11 açıklamasında Arda Güler'e yer verdi. 15 dakika sorna yapılan yeni açıklamada ise Arda Güler'in yedek, Gonzalo Garcia'nın forvet olarak oynayacağı belirtildi. İspanyol kulübü, bu hatanın grafiker tarafından 'sehven' yapıldığını duyurdu.Arda Güler, mücadelenin 68. dakikasında Federico Valverde yerine oyuna dahil oldu.Real Madrid'in Fransız süper yıldızı Kylian Mbappe, bu sezon ilk kez bir Real Madrid maçında yedek bekledi. Skor 3-2'ye geldikten sonra 76. dakikada Gonzalo Garcia yerine oyuna dahil oldu.