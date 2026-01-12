12 Ocak
Manisa FK-Ümraniye
20:00
12 Ocak
Sevilla-Celta Vigo
23:00
12 Ocak
Liverpool-Barnsley
22:45
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
12 Ocak
Genoa-Cagliari
20:30
12 Ocak
Juventus-Cremonese
22:45

Süper Kupa finalinde kavga!

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan finalde TFF yöneticileri arasında kavga çıktı.

calendar 12 Ocak 2026 10:32
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştı.

Süper Kupa'yı Fenerbahçe'ye kazanırken, derbide TFF yöneticileri arasında kavga çıktığı ortaya çıktı.

Sözcü'nün haberine göre, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, Süper Kupa finalinin ardından "Başkan yok, iki Başkanvekili Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş kupayı verecek, yedek üyelerin sahaya inmesine gerek yok" dedi.

KÜFÜR, YUMRUK!


Bu sözler, yedek üye Burak Akkan'ı çileden çıkardı. Ayaz ile Akkan arasında küfürler havada uçuştu, tekmeler ve yumruklar konuştu.

Fuat Göktaş araya girmeye çalıştı. Akkan ile bu defa Fuat Göktaş ile arasında daha sert bir kavga başladı. Otyakmaz'ın korumaları devreye girdi.

İbrahim Hacıosmanoğlu'na telefonla bilgi ulaştırıldı ve uyarılar yapıldı; ancak olay bir süre daha devam etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
