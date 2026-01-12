Süper Kupa finalinde kavga!

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştı.
Süper Kupa'yı Fenerbahçe'ye kazanırken, derbide TFF yöneticileri arasında kavga çıktığı ortaya çıktı.
Sözcü'nün haberine göre, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, Süper Kupa finalinin ardından "Başkan yok, iki Başkanvekili Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş kupayı verecek, yedek üyelerin sahaya inmesine gerek yok" dedi.
KÜFÜR, YUMRUK!
Bu sözler, yedek üye Burak Akkan'ı çileden çıkardı. Ayaz ile Akkan arasında küfürler havada uçuştu, tekmeler ve yumruklar konuştu.
Fuat Göktaş araya girmeye çalıştı. Akkan ile bu defa Fuat Göktaş ile arasında daha sert bir kavga başladı. Otyakmaz'ın korumaları devreye girdi.
İbrahim Hacıosmanoğlu'na telefonla bilgi ulaştırıldı ve uyarılar yapıldı; ancak olay bir süre daha devam etti.
Süper Kupa'yı Fenerbahçe'ye kazanırken, derbide TFF yöneticileri arasında kavga çıktığı ortaya çıktı.
Sözcü'nün haberine göre, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, Süper Kupa finalinin ardından "Başkan yok, iki Başkanvekili Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş kupayı verecek, yedek üyelerin sahaya inmesine gerek yok" dedi.
KÜFÜR, YUMRUK!
Bu sözler, yedek üye Burak Akkan'ı çileden çıkardı. Ayaz ile Akkan arasında küfürler havada uçuştu, tekmeler ve yumruklar konuştu.
Fuat Göktaş araya girmeye çalıştı. Akkan ile bu defa Fuat Göktaş ile arasında daha sert bir kavga başladı. Otyakmaz'ın korumaları devreye girdi.
İbrahim Hacıosmanoğlu'na telefonla bilgi ulaştırıldı ve uyarılar yapıldı; ancak olay bir süre daha devam etti.