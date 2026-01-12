12 Ocak
Manisa FK-Ümraniye
20:00
12 Ocak
Sevilla-Celta Vigo
23:00
12 Ocak
Liverpool-Barnsley
22:45
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
12 Ocak
Genoa-Cagliari
20:30
12 Ocak
Juventus-Cremonese
22:45

Trabzonspor'da sol bekte rotası: Bruno Onyemaechi

Sol beke hamle yapmayı planlayan Trabzonspor, Olympiakos'un 26 yaşındaki Nijeryalı futbolcusu Bruno Onyemaechi'yi listesinde tutuyor.

12 Ocak 2026 10:18
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, sol bek hamlesi yapmak istiyor.

YAKINDAN TAKİP

Bordo-mavililer, Yunanistan'da Olympiakos forması giyen 26 yaşındaki sol bek Bruno Onyemaechi'yi yakından takip ediyor.


Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Nijeryalı futbolcu, ülkesinin milli takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda bulunuyor.

SÖZLEŞMESİ

Olympiakos'la Haziran 2028'e kadar sözleşmesi olan Bruno Onyemaechi'nin mevcut piyasa değeri de 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

ONUACHU REFERANSI

Bruno Onyemaechi, Nijerya Milli Takımı'nda Trabzonspor'un süper golcüsü Onuachu ile beraber forma giyiyor. Transfer gelişmelerinde 26 yaşındaki sol bekin en büyük referans kaynağının Onuachu olması bekleniyor.

BU SEZON 10 MAÇ

Bu sezonun ilk yarısında Olympiakos ile Şampiyonlar Ligi dahil toplamda 10 resmi maça çıkan tecrübeli futbolcu, 606 dakika sahada kaldı, gol ya da asist katkısı yapamadı. 1999 doğumlu futbolcu, sol bekte olduğu kadar stoperde de görev alabiliyor.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
