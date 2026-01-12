12 Ocak
Manisa FK-Ümraniye
20:00
12 Ocak
Sevilla-Celta Vigo
23:00
12 Ocak
Liverpool-Barnsley
22:45
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
12 Ocak
Genoa-Cagliari
20:30
12 Ocak
Juventus-Cremonese
22:45

NBA'de Adem Bonalı Philadelphia 76ers, Toronto Raptors'a 116-115 yenildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Toronto Raptors'a 116-115 mağlup oldu.

12 Ocak 2026 10:28
Haber: AA
NBA'de Adem Bonalı Philadelphia 76ers, Toronto Raptors'a 116-115 yenildi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Toronto Raptors'a 116-115 mağlup oldu.

Uzatmaya giden maçta mağlup olan 76ers'ta forma giyen milli oyuncu Adem Bona, 9 sayı, 5 ribaunt, 2 blok ile oynadı. 76ers'ta Tyrese Maxey, 38 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

Raptors'ta maçı 31 sayı, 7 ribaunt ve 8 asistle tamamlayan Scottie Barnes, uzatma süresinin bitimine 0.8 saniye kala attığı serbest atışla takımını galibiyete taşıdı ve karşılaşmanın skorunu belirledi.


- Thunder'dan üst üste 3. galibiyet

NBA'de üst üste 110. kez 20 sayı barajını geçen Shai Gilgeous-Alexander'ın 29 sayı kaydettiği maçta Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Miami Heat'i 124-112 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Üst üste üç maç kaybeden Heat'in en skorer ismi, 23 sayı atan Andrew Wiggins oldu.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
