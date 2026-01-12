Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Toronto Raptors'a 116-115 mağlup oldu.Uzatmaya giden maçta mağlup olan 76ers'ta forma giyen milli oyuncu Adem Bona, 9 sayı, 5 ribaunt, 2 blok ile oynadı. 76ers'ta Tyrese Maxey, 38 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.Raptors'ta maçı 31 sayı, 7 ribaunt ve 8 asistle tamamlayan Scottie Barnes, uzatma süresinin bitimine 0.8 saniye kala attığı serbest atışla takımını galibiyete taşıdı ve karşılaşmanın skorunu belirledi.NBA'de üst üste 110. kez 20 sayı barajını geçen Shai Gilgeous-Alexander'ın 29 sayı kaydettiği maçta Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Miami Heat'i 124-112 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.Üst üste üç maç kaybeden Heat'in en skorer ismi, 23 sayı atan Andrew Wiggins oldu.