Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana'ya set vermedi

SMS Efeler Ligi 14.hafta mücadelesinde Fenerbahçe Medicana ile Ziraat Bankkart karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Ziraat Bankkart 3-0 kazandı.
Bu sonucun ardından Ziraat Bankkart puanını 38'e yükseltirken, Fenerbahçe ise 26 puanda kaldı.
SALON: Burhan Felek Voleybol Salonu
HAKEMLER: Erdal Akıncı – Uğur Ateş
FENERBAHÇE MEDICANA: Barthelemy Chinenyeze, Mert Matic, Fabian Drzyzga, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Luka Martilla (Caner Dengin(L) Burutay Subaşı, Galvez Gomez, Kaan Gürbüz)
ZİRAAT BANKKART: Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Nimir Abdelaziz, Trevor Clevenot, Tomasz Fornal (Berkay Bayraktar(L), Burakhan Tosun)
SETLER: 22-25, 21-25, 20-25
