11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
5-0
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
1-0
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
0-2
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
0-0
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
4-0
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
8-1
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
2-1
11 Ocak
Levante-Espanyol
1-1
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
0-01'

Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana'ya set vermedi

Ziraat Bankkart, SMS Grup Efeleri Ligi'nin 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup etti.

calendar 11 Ocak 2026 21:08
Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana'ya set vermedi
SMS Efeler Ligi 14.hafta mücadelesinde Fenerbahçe Medicana ile Ziraat Bankkart karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Ziraat Bankkart 3-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Ziraat Bankkart puanını 38'e yükseltirken, Fenerbahçe ise 26 puanda kaldı.


SALON: Burhan Felek Voleybol Salonu

HAKEMLER: Erdal Akıncı – Uğur Ateş

FENERBAHÇE MEDICANA: Barthelemy Chinenyeze, Mert Matic, Fabian Drzyzga, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Luka Martilla (Caner Dengin(L) Burutay Subaşı, Galvez Gomez, Kaan Gürbüz)

ZİRAAT BANKKART: Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Nimir Abdelaziz, Trevor Clevenot, Tomasz Fornal (Berkay Bayraktar(L), Burakhan Tosun)

SETLER: 22-25, 21-25, 20-25

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
