11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
5-0
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
1-0
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
0-2
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
0-0
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
4-0
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
8-1
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
2-1
11 Ocak
Levante-Espanyol
1-1
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
3-2

Galatasaray'dan imzaya erteleme

Galatasaray, İstanbul'a getirdiği Can Armando Güner'in transferini sezon sonuna bırakmaya hazırlanıyor.

calendar 12 Ocak 2026 01:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan imzaya erteleme
Galatasaray'ın Can Armando Güner transferinde pürüz çıktı.

A Spor'dan Serhan Türk'ün haberine göre; Galatasaray'ın transfer için İstanbul'a getirdiği Can Armando Güner transferinde sıkıntı çıktı. Galatasaray da transferi sezon sonuna bırakma planını düşünmeye başladı.

Bunun nedeni ise Can Armando Güner'in sezon sonunda Gladbach ile bitecek olan sözleşmesi...


RHEINISCHE POST: "KULÜPTEN İZİNSİZ GELDİ"

Alman basınından Rheinische Post'un geçtiği haberde; Can Armando Güner'in hastalık izniyle antrenmanlara çıkmadığı ve kulüpten habersiz bir şekilde İstanbul'a gelerek Galatasaray ile görüştüğü iddia edildi.

GLADBACH SPORTİF DİREKTÖRÜ: "ŞAŞIRDIK"

Gladbach Sportif Direktörü Rouven Schröder, babası Türk, annesi Arjantin kökenli Alman vatandaşı olan oyuncuyla ilgili olarak, "Can Armando Güner'in İstanbul'a gitmesi bizi şaşırttı çünkü kulübümüze ulaşan resmi bir teklif olmadı. Bizimle iletişime geçmek isteyenler için tüm telefon ve e-posta bilgilerimiz kulübün internet sitesinde yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Güner'in rolünü de değerlendiren Schröder, "O bir süper yetenek değil, bizde çok sayıda bulunan yeteneklerden biri." dedi.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.