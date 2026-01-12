12 Ocak
Emre Mor için yeni transfer ihtimali

Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Emre Mor için sürpriz bir transfer ihtimali ortaya çıktı. Transferin gerçekleşmesi halinde Emre Mor futbol kariyerinde bir ilki yaşayacak.

12 Ocak 2026 10:30
Fotoğraf: AA
Emre Mor için yeni transfer ihtimali
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Emre Mor'u gözden çıkardı.

28 yaşındaki deneyimli futbolcu için yeni bir transfer ihtimali ortaya çıktı.

KAYSERİSPOR'A ÖNERİLDİ


Yeni Açık'ın haberine göre; Daha önce adı Gençlerbirliği ve Kocaelispor ile anılan Emre Mor, bu kez Kayserispor'a önerildi.

TRANSFER GERÇEKLEŞİRSE İLKİ YAŞAYACAK

Tarafların anlaşma sağlaması halinde Emre Mor, 2006 yılında başladığı kariyerinde bir ilki yaşayacak. 28 yaşındaki futbolcu, Türkiye kariyerinde ilk kez İstanbul dışına çıkmış olacak.

Emre Mor daha önce Galatasaray, Fatih Karagümrük ve Eyüpspor formaları da giymişti.

PİYASA DEĞERİ 800 BİN EURO

Bu sezon Fenerbahçe'de hiçbir resmi maçta forma şansı bulamayan Emre Mor'un güncel piyasa değeri 800 bin euro.  

