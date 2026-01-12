Gremio, Tete'yi kadrosuna kattı

Panathinaikos forması giyen Brezilyalı futbolcu Tete, yetişiği kulüp olan Gremio'ya geri döndü.Gremio, 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için 6.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.Brezilya temsilcisi, Tete ile 2029 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladı.Galatasaray forması da giyen Tete, 2024 yazında imza attığı Panathinaikos'ta 76 maçta 13 gol, 10 asistlik bir performans ortaya koydu.