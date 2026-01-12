12 Ocak
Manisa FK-Ümraniye
20:00
12 Ocak
Sevilla-Celta Vigo
23:00
12 Ocak
Liverpool-Barnsley
22:45
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
12 Ocak
Genoa-Cagliari
20:30
12 Ocak
Juventus-Cremonese
22:45

Gremio, Tete'yi kadrosuna kattı

Gremio, Panathinaikos forması giyen Brezilyalı futbolcu Tete'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 12 Ocak 2026 11:25 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2026 11:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Panathinaikos forması giyen Brezilyalı futbolcu Tete, yetişiği kulüp olan Gremio'ya geri döndü.

Gremio, 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için 6.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Brezilya temsilcisi, Tete ile 2029 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladı.

Galatasaray forması da giyen Tete, 2024 yazında imza attığı Panathinaikos'ta 76 maçta 13 gol, 10 asistlik bir performans ortaya koydu.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
