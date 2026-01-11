Kayserispor'dan 3. transfer: Pierre-Gabriel

Kayserispor devre arası transfer döneminde Fransız sağ bek Ronael Pierre-Gabriel'i kadrosuna kattı.



Sezonun ikinci yarısı için çalışmalarını Antalya'da sürdüren ve 3 transfer yapan Kayserispor, dördüncü transferini gerçekleştirdi. Sarı kırmızılılar Dinamo Zagreb'den 27 yaşındaki sağ bek Ronael Pierre-Gabriel'i transfer etti.



Kayserispor'un kapalı olan transfer tahtasının ise bu hafta açılacağı öğrenildi.



HABER: Faruk AYDEMİR



