Ankara Keçiörengücü, kar altında Mame Diouf ile kazandı!

1. Lig'de Ankara Keçiörengücü, sahasında ağırladığı Hatayspor'u 5-0'lık skorla mağlup etti. Başkent ekibinin 4 golünü Mame Diouf attı.

calendar 11 Ocak 2026 15:35 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2026 15:49
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Ankara Keçiörengücü, kar altında Mame Diouf ile kazandı!
1. Lig'in 20. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Hatayspor'u ağırladı.

Ankara Keçiörengücü, Keçiören Aktepe Stadyumu'nda yoğun kar yağışı altında oynanan maçı 5-0'lık skorla kazandı. Ankara Keçiörengücü'nde 4 golü Mame Diouf attı.

Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golleri 33, 45+1 ve 72 ve 88. dakikalarda Mame Diouf ile 63. dakikada Ezeh kaydetti.

Ev sahibi ekipte 4 gol atan Diouf, Ezeh'in attığı diğer golde de asisti yapan oyuncu oldu.


Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden Ankara Keçiörengücü, 29 puana yükseldi. Ligde bu sezon galibiyeti olmayan Hatayspor, 6 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor deplasmanına gidecek. Hatayspor, sahasında Manisa FK'yı konuk edecek.

*Ankara Keçiörengücü - Hatayspor maçı yoğun kar yağışı altında oynandı.





Aktepe Stadı'ndaki müsabaka, kar yağışı altında oynandı. Karşılaşma, sahada çizgilerinin belirginleştirilmesi için yapılan çalışmalar nedeniyle 7 dakika gecikmeli başladı.

Hakem Asen Albayrak, kar yağışı dolayısıyla 21. dakikada maçı durdurarak ceza sahası çizgilerinin temizlenmesini istedi.

Görevliler, devre arasında da zeminde kar temizliği çalışması yaptı, saha çizgileri kırmızı renkle boyandı.


Stat: Aktepe

Hakemler: Asen Albayrak, Çağrı Yıldırım, Burak Sami Şad

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut (Dk. 75 Hakan Bilgiç), Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Ali Dere, İshak Karaoğul (Dk. 67 Erkam Develi), İbrahim Akdağ (Dk. 83 Alper Burak Duman), Roshi (Dk. 67 Tahsin Özer), Halil Can Ayan, Ezeh (Dk. 76 Süleyman Luş), Diouf

Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Ersin Aydemir (Dk. 66 Melih Şen), Recep Burak Yılmaz, Yiğit Ali Buz, Engin Can Aksoy, Mustafa Said Aydın (Dk. 83 Abdulkadir Adıyaman), Ali Yıldız (Dk. 66 Cemil Berk Aksu), Oğuzhan Matur, Eren Güler (Dk. 67 Barış Uzel), Ünal Emre Durmuşhan, Deniz Aksoy

Goller: Dk. 33, 45+1, 72 ve 88 Diouf, Dk. 63 Ezeh (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Sarı kart: Dk. 12 Hüseyin Bulut (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

 Reklam 
  • KL
