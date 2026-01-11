11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
3-064'
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
0-072'
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
16:00
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
19:00
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
17:30
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
19:30
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
16:00
11 Ocak
Levante-Espanyol
18:15
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
22:00

Victor Osimhen, Avrupa'da manşetleri salladı!

Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya, Victor Osimhen'in 1 gol ve 1 asistle oynadığı maçta Cezayir'i eleyip yarı finale kaldı. Osimhen'in Cezayir karşısındaki performansı, Avrupa basınında manşetleri süsledi.

calendar 11 Ocak 2026 14:50 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2026 14:51
Fotoğraf: Imago
Victor Osimhen, Avrupa'da manşetleri salladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Afrika Uluslar Kupası çeyrek final maçında Nijerya, Cezayir'i 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen, 47. dakikada attığı golden 10 dakika sonra Akor Adams'ın attığı golün de asistini yaparak galibiyette başrol oynadı.

Osimhen, mücadelenin ardından da maçın oyuncusu seçildi.


OSIMHEN MANŞETLERİ SALLADI

Nijeryalı golcü, Cezayir karşısındaki performansıyla maçın en iyi oyuncusu seçilirken Avrupa basını, yıldız futbolcunun performansını değerlendirdi.

Athletic'teki değerlendirmede, "Bu Afrika Uluslar Kupası'nda Lookman harika bir formdaydı, Iwobi durdurulamazdı, Bassey kaya gibi sağlamdı, Adams hareketliydi ve Ndidi sakindi. Ancak Nijerya'nın en önemli oyuncusu Osimhen olmaya devam ediyor ve şu anda Rashidi Yekini'nin tüm zamanların Nijerya rekoru olan 37 gole sadece iki gol uzaklıkta." denildi.

Guardian'daki haberde ise şu ifadeler kullanıldı; "Osimhen, ikinci yarının ikinci dakikasında Bruno Onyemaechi'nin yaptığı ortayı gole çevirdi. Adams, 10 dakika sonra Osimhen'in bencilce davranmadan kendisine pas verdiği topu Zidane'ı geçerek boş kaleye göndererek Nijerya'nın farkını artırdı."

The Standard ise haberinde, "Victor Osimhen'in etkileyici performansıyla Nijerya, Afrika Uluslar Kupası yarı finaline yükseldi." ifadelerini yer aldı.

İtalyan basınından La Gazetta della Sport'taki haberde Osimhen için, "Eski Napoli oyuncusu bir gol attı ve bir asist yaptı; 'Süper Kartallar' bir üst tura yükseldi ve şimdi ev sahibi Fas'la finale kalmak için mücadele edecek. Nijerya Osimhen'in her zamanki gibi yıldızlaştığı maçta Cezayir'i 2-0 mağlup etti." ifadeleri kullanıldı.

La Repubblica da Osimhen Cezayir karşısındaki performansını ön plana çıkarırken "Osimhen, Nijerya'yı zafere taşıdı. Maçın yıldızı Victor Osimhen oldu, bir gol attı ve bir asist yaptı. Eski Napoli santraforu ilk yarıda harika bir performans sergiledi." denildi.

Mundo Deportivo, Nijerya'nın galibiyeti ve Osimhen'in performansı için, "'Süper Kartallar', şu an Galatasaray'da forma giyen ve bir gol atıp ikinci golün de asistini yapan Osimhen önderliğinde yarı finallere yükseldi." yorumunda bulundu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.