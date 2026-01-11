Victor Osimhen, Avrupa'da manşetleri salladı!

Afrika Uluslar Kupası çeyrek final maçında Nijerya, Cezayir'i 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen, 47. dakikada attığı golden 10 dakika sonra Akor Adams'ın attığı golün de asistini yaparak galibiyette başrol oynadı.
Osimhen, mücadelenin ardından da maçın oyuncusu seçildi.
OSIMHEN MANŞETLERİ SALLADI
Nijeryalı golcü, Cezayir karşısındaki performansıyla maçın en iyi oyuncusu seçilirken Avrupa basını, yıldız futbolcunun performansını değerlendirdi.
Athletic'teki değerlendirmede, "Bu Afrika Uluslar Kupası'nda Lookman harika bir formdaydı, Iwobi durdurulamazdı, Bassey kaya gibi sağlamdı, Adams hareketliydi ve Ndidi sakindi. Ancak Nijerya'nın en önemli oyuncusu Osimhen olmaya devam ediyor ve şu anda Rashidi Yekini'nin tüm zamanların Nijerya rekoru olan 37 gole sadece iki gol uzaklıkta." denildi.
Guardian'daki haberde ise şu ifadeler kullanıldı; "Osimhen, ikinci yarının ikinci dakikasında Bruno Onyemaechi'nin yaptığı ortayı gole çevirdi. Adams, 10 dakika sonra Osimhen'in bencilce davranmadan kendisine pas verdiği topu Zidane'ı geçerek boş kaleye göndererek Nijerya'nın farkını artırdı."
The Standard ise haberinde, "Victor Osimhen'in etkileyici performansıyla Nijerya, Afrika Uluslar Kupası yarı finaline yükseldi." ifadelerini yer aldı.
İtalyan basınından La Gazetta della Sport'taki haberde Osimhen için, "Eski Napoli oyuncusu bir gol attı ve bir asist yaptı; 'Süper Kartallar' bir üst tura yükseldi ve şimdi ev sahibi Fas'la finale kalmak için mücadele edecek. Nijerya Osimhen'in her zamanki gibi yıldızlaştığı maçta Cezayir'i 2-0 mağlup etti." ifadeleri kullanıldı.
La Repubblica da Osimhen Cezayir karşısındaki performansını ön plana çıkarırken "Osimhen, Nijerya'yı zafere taşıdı. Maçın yıldızı Victor Osimhen oldu, bir gol attı ve bir asist yaptı. Eski Napoli santraforu ilk yarıda harika bir performans sergiledi." denildi.
Mundo Deportivo, Nijerya'nın galibiyeti ve Osimhen'in performansı için, "'Süper Kartallar', şu an Galatasaray'da forma giyen ve bir gol atıp ikinci golün de asistini yapan Osimhen önderliğinde yarı finallere yükseldi." yorumunda bulundu.
