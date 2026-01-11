11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
5-0
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
1-0
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
0-176'
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
19:00
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
0-07'
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
19:30
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
2-169'
11 Ocak
Levante-Espanyol
18:15
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
22:00

calendar 11 Ocak 2026 15:09
Galatasaray MCT Technic, Petrucelli transferini duyurdu
Galatasaray MCT Technic, John Petrucelli'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

İşte Sarı-Kırmızılılar'ın yaptığı açıklama;

"Galatasaray MCT Technic, Avrupa basketbolunda savunma sertliği ve çok yönlü oyun yapısı ile öne çıkan, şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında görev yapabilen Amerikan-İtalyan oyuncu John Petrucelli ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar anlaşarak sarı kırmızılı renklerimize bağladı.


Hem kulüp seviyesinde hem de milli takım düzeyinde önemli tecrübeler edinen 193 cm boyundaki Petrucelli; enerjisi, oyunun iki yönünü oynayabilen yapısı ile sezonun ikinci yarısından itibaren Galatasaray MCT Technic forması altında sahaya çıkarak takımımıza güç katacak. Deneyimli oyuncuya, başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz."

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
