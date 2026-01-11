Galatasaray MCT Technic, Petrucelli transferini duyurdu

Galatasaray MCT Technic, John Petrucelli'yi kadrosuna kattığını duyurdu.İşte Sarı-Kırmızılılar'ın yaptığı açıklama;"Galatasaray MCT Technic, Avrupa basketbolunda savunma sertliği ve çok yönlü oyun yapısı ile öne çıkan, şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında görev yapabilen Amerikan-İtalyan oyuncu John Petrucelli ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar anlaşarak sarı kırmızılı renklerimize bağladı.Hem kulüp seviyesinde hem de milli takım düzeyinde önemli tecrübeler edinen 193 cm boyundaki Petrucelli; enerjisi, oyunun iki yönünü oynayabilen yapısı ile sezonun ikinci yarısından itibaren Galatasaray MCT Technic forması altında sahaya çıkarak takımımıza güç katacak. Deneyimli oyuncuya, başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz."