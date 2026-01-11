11 Ocak
Beşiktaş'tan Kehrer için 8 milyon euro

Beşiktaş, Thilo Kehrer için Monaco'ya bonuslar dahil 8 milyon euro'luk bir teklif yaptı.

Ara transfer döneminde savunmasına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın da ayrılmasının ardından bu bölge için çalışmalarına hız verdi.

BEŞİKTAŞ'TAN 8 MİLYON EURO

Savunma için Monaco forması giyen Thilo Kehrer ile ilgilenen Beşiktaş'ın teklifi ortaya çıktı.

Foot Mercato'ta yer alan habere göre, Beşiktaş, 29 yaşındaki savunma oyuncusu için bonuslar dahil 8 milyon euro'luk bir teklifle Monaco'nun kapısını çaldı.


Monaco'nun, Kehrer için Beşiktaş'tan gelen bu teklifi değerlendirmeye alabileceği belirtildi.

BU SEZON 20 MAÇTA OYNADI

Alman savunma oyuncusu, bu sezon Monaco forması altında 20 maçta süre buldu.

Monaco ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Kehrer'in, güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
