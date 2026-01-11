Haber Tarihi: 11 Ocak 2026 20:18 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2026 20:18

Barcelona Real Madrid El Clasico maçı bedava S Sport yayını izle

Barcelona Real Madrid maçı S Sport şifresiz link | Barcelona Real Madrid maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. S Sport'tan canlı izlenebilecek olan Barcelona Real Madrid maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Barcelona Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Barcelona Real Madrid maçı canlı yayın izleme detayları

Barcelona Real Madrid maçı bedava S Sports yayını! İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'da oynanacak El Clasico, saat 22.00'de başlayacak ve S Sport'tan naklen yayınlanacak. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak S Sport'a abone olmalısınız. Bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
LİGDE REAL MADRID KAZANDI

LaLiga'da bu sezon oynanan ilk maçı Real Madrid 2-1 kazandı. Santiago Bernabeu'daki mücadeleden Xabi Alonso'nun ekibi Kylian Mbappe ve Jude Bellingham'ın golleriyle galip ayrıldı. Ligdeki maçta Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başlamış ve 66 dakika sahada kalmıştı. Bu mücadelede Barcelona'nın tek golü ise Fermin Lopez'den gelmişti.

BARCELONA'NIN GALİBİYET SERİSİ

İspanya LaLiga'da lider Barcelona, ligde oynadığı son 9 maçın tamamını kazandı. Ligde bu sezon 19 maçta 16 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi elde eden Hansi Flick'in ekibi 49 puan topladı.

REAL MADRID'IN ZİRVE TAKİBİ

LaLiga'da Barcelona'nın 4 puan ardında ikinci sırada bulunan Real Madrid 19 maç sonunda 45 puan topladı. Real Madrid ligdeki 19 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti.


SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu'da oynanacak mücadele Türkiye saati ile 18.15'te başlayacak ve S Sport ile S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Maç öncesi, sonrası ve sırasında tüm gelişmeler anbean Sporx'te olacak.

NE DEDİLER?

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick: "El Clasico farklı bir maç. Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Önemli olan bu maçı oynamak ve biz de buna odaklandık."

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso: "Bu maçın sezonun geri kalanı için gerçekten etkili olacağını düşünüyorum. Çok önemli olacak!"

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Lewandowski.



Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Gonzalo Garcia.



 

