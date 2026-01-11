11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
13:30
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
13:30
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
16:00
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
19:00
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
17:30
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
19:30
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
16:00
11 Ocak
Levante-Espanyol
18:15
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
22:00

Atalanta'dan Lookman için Fenerbahçe yanıtı!

Atalanta CEO'su Luca Percassi, Fenerbahçe ile adı geçen Ademola Lookman ile ilgili konuştu.

calendar 11 Ocak 2026 10:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Atalanta'dan Lookman için Fenerbahçe yanıtı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Ademola Lookman için girişimlerine devam ediyor.

İtalyan medyasından "Sport Mediaset"te yer alan habere göre; sarı-lacivertli yönetim, Nijeryalı yıldızın menajeriyle görüştü.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ


Haberin içeriğinde; Fenerbahçe'nin Lookman'a senelik net 9 milyon euro maaş önerdiği ve menajeri ile prensip anlaşmasına vardığı bilgisi yer aldı.

Fenerbahçeli yetkililer, önümüzdeki günlerde Atalanta ile de masaya oturacak. Çizme basınının iddiasına göre; sarı-lacivertliler, Lookman için mavi-siyahlılara tam 40 milyon euro bonservis bedeli önerecek. İtalyanlar, Atalanta'nın bu teklifi değerlendirmeye alacağını ileri sürüldü.

ATALANTA'DAN CEVAP
"TÜRKÇE ÖĞRENMEDİM"

Atalanta CEO'su Lucas Percassi, Lookman ile ilgili çıkan Fenerbahçe haberlerini değerlendirdi.

Percassi, görüşmelerin henüz tamamlanmadığını ifade etti.

Ligde Torino ile oynanan maç öncesinde konuşan Percassi, Lookman için Fenerbahçe ile görüşmeler için gelen Türkçe öğrenip öğrenmediğine yönelik sorunun ardından şakayla karışık, "Henüz Türkçe öğrenmedim." yanıtını verdi.

Atalanta forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan 28 yaşındaki Lookman, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.