Real Madrid'den kupa töreninde alkış koridoru krizi

İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona, Real Madrid'i 3-2 mağlup etmeyi başardı.
Maçın ardından kupa töreni öncesi dikkat çekici bir olay yaşandı.
Real Madrid, Barcelona'nın Madrid için yaptığı geleneksel alkış koridoru törenine rağmen, Barcelona sahneye çıkarken aynı töreni yapmayı reddetti.
Kylian Mbappe, rakiplerini alkışlamak için hazırlanan takım arkadaşlarını soyunma odasına götürdü.
💥Kylian Mbappe, rakiplerini alkışlamak için hazırlanan takım arkadaşlarını soyunma odasına götürdü. pic.twitter.com/louoiZJCOr
— Sporx Ekstra (@sporxekstra_) January 11, 2026