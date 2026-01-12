11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
5-0
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
1-0
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
0-2
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
0-0
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
4-0
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
8-1
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
2-1
11 Ocak
Levante-Espanyol
1-1
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
3-2

Real Madrid'den kupa töreninde alkış koridoru krizi

İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-2 mağlup olan Real Madrid, kupa töreni öncesinde Barcelona için alkış koridoru yapmayı reddetti.

calendar 12 Ocak 2026 01:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona, Real Madrid'i 3-2 mağlup etmeyi başardı.
 
Maçın ardından kupa töreni öncesi dikkat çekici bir olay yaşandı.
 
Real Madrid, Barcelona'nın Madrid için yaptığı geleneksel alkış koridoru törenine rağmen, Barcelona sahneye çıkarken aynı töreni yapmayı reddetti.
 
Kylian Mbappe, rakiplerini alkışlamak için hazırlanan takım arkadaşlarını soyunma odasına götürdü.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
