Nkunku'dan Fenerbahçe sorusuna net cevap

Milan'ın yıldızı Christopher Nkunku, transfer haberlerini yalanladı ve kulüpte kalacağını duyurdu.

calendar 11 Ocak 2026 20:42 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2026 22:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Adı Fenerbahçe ile anılan Milan'ın yıldızı Christopher Nkunku, Fiorentina ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren 28 yaşındaki yıldız, "Üç puanı çok istediğimiz için biraz hayal kırıklığına uğradım. Ama teknik direktörün de dediği gibi, kazanamadığınızda kaybetmemek çok önemli. Eşitleme golünden sonra hala yedi dakikamız vardı; oyunu daha iyi yönetmeyi ve rakibe baskı yapmayı öğrenmemiz gerekiyor. Üç puanı çok istediğimiz için hayal kırıklığına uğradım." ifadelerini kullandı.

"MAÇ MAÇ İLERLEYECEĞİZ"


Ligdeki şampiyonluk yarışıyla ilgili gelen soruya Fransız yıldız, "Milan'da oynarken her maçı kazanmak istersiniz ama biz maç maç ilerliyoruz. İyi bir teknik direktörümüz ve iyi bir kadromuz var, kesinlikle gelişeceğiz." cevabını verdi.

FENERBAHÇE SORUSUNA CEVAP

"Milan'da kalacak mısın? Fenerbahçe'ye gidecek misin?" şeklindeki soruya Nkunku, "Burada, Milan'da kalmak istiyorum. Transfer piyasasındaki haberler söylentiden ibaret." cevabını verdi.

SON HABERLER
Tümü
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
