iPhone 5G açma ve kapatma nasıl yapılır? 5G ayarları!

Devasa dosyaları saniyeler içinde indirmek harika olsa da, telefonun sürekli baz istasyonu araması şarjın dibe vurmasına yol açabiliyor. Bataryasını korumak isteyenler veya hıza ihtiyaç duyanlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bu ayar cihazın neresinden değiştiriliyor?

Kısa ve net cevap: iPhone cihazınızda 5G teknolojisini açmak veya tamamen kapatarak LTE (4.5G) ağına dönmek sadece birkaç saniyelik bir işlemdir. Batarya kontrolünü elinize almak için aşağıdaki adımları sırasıyla uygulamanız yeterlidir:

Telefonunuzun "Ayarlar" menüsüne girin.

Açılan ekranda "Hücresel" seçeneğine dokunun.

Ardından "Hücresel Veri Seçenekleri" bölümüne tıklayın.

Karşınıza çıkan "Ses ve Veri" sekmesine girin.

Bu ekranda yer alan "5G Açık", "5G Otomatik" veya "LTE" seçeneklerinden dilediğinizi işaretleyerek 5G'yi açabilir veya kapatabilirsiniz!

(Not: Eğer 5G'yi tamamen kapatmak ve şarjınızı maksimum seviyede korumak istiyorsanız, bu ekranda doğrudan "LTE" seçeneğini işaretlemelisiniz.)

Apple, kullanıcılarına hücresel veri ekranında üç farklı seçenek sunmaktadır. Hangi ayarın size uygun olduğunu bilmek kullanım deneyiminizi doğrudan etkiler:

5G Açık: Telefonunuz, şarj durumunu veya ihtiyacınızı umursamadan kapsama alanında 5G ağı bulduğu her an ona bağlanır. Bu seçenek en yüksek hızı sunsa da, bataryayı en hızlı tüketen moddur.

5G Otomatik: Apple'ın sunduğu "Akıllı Veri Modu"dur. Cihaz, devasa bir indirme yapmıyorsanız veya 5G hızına o an gerçekten ihtiyacınız yoksa arka planda sessizce LTE (4.5G) ağına geçer. Pil ömrünü korumak için en ideal ve önerilen seçenektir.

LTE: 5G modülünü tamamen devre dışı bırakır. Telefonunuz sadece 4.5G ağlarına bağlanır. Özellikle 5G kapsama alanının zayıf olduğu yerlerde cihazın sürekli sinyal aramasını engelleyerek şarjı büyük ölçüde kurtarır.