Tottenham, Roberto De Zerbi'yi duyurdu!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, teknik direktörlük görevine Roberto De Zerbi'nin getirildiğini resmen açıkladı.
Kulüpten yapılan duyuruda, "Roberto De Zerbi'nin uzun vadeli bir sözleşmeyle, yeni teknik direktörümüz olarak atandığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.
DE ZERBI: "SABIRSIZLANIYORUM"
İmza sonrası açıklamalarda bulunan De Zerbi, yeni göreviyle ilgili heyecanını şu sözlerle dile getirdi:
"Dünyanın en büyük ve en prestijli kulüplerinden birine katıldığım için büyük mutluluk duyuyorum.
Kulüp yönetimiyle yaptığım görüşmelerde, geleceğe yönelik hedeflerinin ne kadar net olduğu beni çok etkiledi. Amaç; büyük başarılar elde edebilecek bir takım kurmak ve bunu taraftarları heyecanlandıran bir futbol anlayışıyla gerçekleştirmek. Ben de bu vizyona inandığım için buradayım ve uzun vadeli sözleşme imzalayarak bu hedefe ulaşmak adına elimden geleni yapacağım.
Kısa vadede önceliğimiz, Premier League'de üst sıralara tırmanmak olacak. Sezonun son maçının son düdüğüne kadar tüm odağımız bu hedef olacak. Antrenman sahasına çıkıp oyuncularla çalışmak için sabırsızlanıyorum."
LANGE: "BİR NUMARALI HEDEFİMİZDİ"
Tottenham Sportif Direktörü Johan Lange ise De Zerbi transferine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Roberto, yaz dönemi için bir numaralı hedefimizdi ve onu şimdi kadromuza katabildiğimiz için çok mutluyuz.
Kendisi dünya futbolunun en yaratıcı ve ileri görüşlü teknik direktörlerinden biri. Premier League dahil en üst seviyede önemli bir deneyime sahip."
KARİYERİ VE BAŞARILARI
Yaklaşık 15 yıllık futbolculuk kariyerinde 300'e yakın maça çıkan Brescia doğumlu De Zerbi, teknik direktörlük kariyerine İtalya'da başladı.
2018 yılında US Sassuolo'nun başına geçerek hücum futbolu ve topa sahip olma odaklı oyun anlayışıyla dikkat çekti.
Mayıs 2021'de Shakhtar Donetsk'i çalıştırdı; takımı UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına taşıdı ve Ukrayna Süper Kupası'nı kazandı.
Eylül 2022'de Brighton & Hove Albion ile Premier League'e adım atan De Zerbi, kulüp tarihinin en iyi lig derecesini elde ederek takımı Avrupa kupalarına taşıdı.
Son olarak Marsilya ile 2024/25 sezonunu ikinci sırada tamamlayan İtalyan teknik adam, Fransız temsilcisini yeniden UEFA Şampiyonlar Ligi'ne götürmeyi başardı.
Newcastle United'dan Eddie Howe açıklaması!
Tottenham, Roberto De Zerbi'yi duyurdu!
Alessandro Nesta, Premier Lig'e gidiyor!
Senne Lammens: "Plana ikna olunmazsa frekans uymaz"
Newcastle'a büyük UEFA cezası kapıda!
Tottenham'da De Zerbi dönemi yakın!
Romelu Lukaku kadro dışı kalabilir!
Nicolo Zaniolo'ya dev talip
Manchester United'da Maguire'ye yeni sözleşme!
Marc Cucurella'dan Chelsea'ye transfer eleştirisi!
