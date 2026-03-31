Beşiktaş'tan Jamie Bynoe-Gittens sürprizi!

Yeni sezon transfer dönemi için düğmeye basan Beşiktaş, sol kanat arayışında rotayı Chelsea'nin genç yıldızı Jamie Bynoe-Gittens'a çevirdi; siyah-beyazlılar sezon sonunda resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

calendar 31 Mart 2026 08:42
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sol kanat için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Siyah-Beyazlılar'ın Chelsea forması giyen Jamie Bynoe-Gittens'ı transfer listesine eklediği öğrenildi.

SEZON SONU TEKLİF

Takvim'de yer alan habere göre; yönetimin transfer için Chelsea ve oyuncunun menajeri ile ilerleyen günlerde görüşmelere başlayacağı, sezon sonu da teklif yapmayı planladığı gelen bilgiler arasında.

35 MİLYON EURO

Bu sezon İngiliz ekibinde 27 maçta süre alan Gittens 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Çalım yeteneği ve süratiyle dikkat çeken 21 yaşındaki futbolcuya güncel verilere göre 35 milyon euro değer biçiliyor. 

