Tottenham'dan çılgın teknik direktör planı!

Tottenham Hotspur, Igor Tudor ile yolları ayırmasının ardından sezon sonuna kadar geçici teknik direktör olarak sol beki Ben Davies'i göreve getirmeyi düşünmesi İngiliz futbolunda 'şok gelişme' olarak manşetlere taşındı.



Kuzey Londra kulübü, yaptığı açıklamada Tudor'un ayrıldığını doğruladı ve 44 gün süren çalkantılı görev süresini bitirdi.



Thomas Frank'ın yerine geçtikten sonra Premier Lig'de çıktığı beş maçın hiçbirini kazanamayan Tudor'un takımı, ligde 7 maç kala 17. sırada, küme düşme hattının bir puan üzerinde yer alıyor. Aynı şekilde kümede kalma savaşı veren Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Nottingham Forest'a 3-0 yenilmeleri, Hırvat teknik adamın görevdeki son maçı oldu.



1977'den bu yana İngiltere'nin en üst liginde yer alan Tottenham, kümede kalmak için bir çare arayışlarına başladı ve bu zorlu görevi sol beki Ben Davies'e teklif etmeye hazırlanıyor.



ESKİ İSİMLER 'BAŞARAMAZ' DÜŞÜNCESİ



The Telegraph'ta yer alan habere göre; kulüpte daha önce futbolcu veya teknik direktör olarak görev alan Harry Redknapp, Tim Sherwood, Chris Hughton ve Glenn Hoddle'ın isimleri gündeme geldi ancak kulüp bu isimlerin, aradıkları mucizeyi başaracağına inanmayarak geri plana itti.



"BU KADROYU DAVIES BİR ARADA TUTAR"



Tamamen dağılmış olan ve kadroyu bir arada tutmakta zorlanan Tottenham, takım içinde sözü geçen ve saygı duyulan 32 yaşındaki sol bek Ben Davies'e görevi teklif etme fikri, yönetim kademesinde ortaya atıldı.



OCAK AYINDAN BERİ OYNAMIYOR



32 yaşındaki oyuncu, kırık ayak bileği nedeniyle ameliyat geçirdikten sonra Ocak ayından beri sahalardan uzak kaldı ve bu nedenle Perşembe akşamı Galler'in Bosna'ya yenildiği Dünya Kupası play-off maçını kaçırdı.



2014'te Swansea'den Tottenham'a transfer olan Ben Davies, mevcut kadro içerisinde en uzun süredir kulüp formasını giyen oyuncu konumunda.



