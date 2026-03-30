Beşiktaş GAİN oyuncusu Emir Adıgüzel ameliyat edildi

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Emir Adıgüzel, sağ diz lateral menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edildi.

calendar 30 Mart 2026 23:34
Haber: AA, Fotoğraf: Besiktas.com.tr
Beşiktaş GAİN oyuncusu Emir Adıgüzel ameliyat edildi
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Emir Adıgüzel, sağ diz lateral menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada,"Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'mızın oyuncusu Emir Adıgüzel, sağ diz lateral menisküs yırtığı nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat oldu.

Emir Adıgüzel'e, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından gerçekleştirilen artroskopik menisküs onarımı sonrası oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine başlanmıştır. Emir Adıgüzel'e geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor; en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ediyoruz." denildi.

