Göztepe'de transfer gündemi rafa kalktı

Göztepe yönetimi, milli aranın ardından kritik maçlar öncesi transferleri rafa kaldırarak oyuncuları sadece sahadaki performanslarına odaklanmaları için uyardı.

calendar 30 Mart 2026 13:17 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2026 13:19
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Süper Lig'de milli aranın ardından 8 günde Gençlerbirliği (D), Galatasaray ve Kasımpaşa ile Avrupa yolunda çok kritik maçlara çıkacak Göztepe'de yönetim transfer gündemini tamamen rafa kaldırdı.

Geçen hafta İzmir'e gelip takıma destek veren Danimarkalı başkan Rasmus Ankersen, sportif direktör Ivan Mance ve teknik direktör Stanimir Stoilov mevcut oyuncularla ilgili transfer söylentilerine set çekti.

FUTBOLCULARA UYARI

Nijeryalı orta saha Anthony Dennis, Brezilyalı golcü Juan Silva ve sağ bek Arda Okan Kurtulan'a gelen teklifleri sezon sonunda değerlendirmeyi düşünen kurmaylar, futbolcuları sadece saha içine konsantre olmaları konusunda uyardı.

Oyunculardan hiçbir transfer söylentisinden etkilenmemelerini isteyen üçlü, Avrupa yolu için takımı motive etti.

SAKATLARIN İYİLEŞMESİ RAHATLATTI

Son maçını 14 Mart tarihinde Corendon Alanyaspor'a karşı oynayan Göztepe'de verilen uzun arada kaptan İsmail Köybaşı dışındaki sakat futbolcuların iyileşip form tutması teknik ekibi rahatlattı.

Göztepe'de Krastev, Bulgaristan; Miroshi ise Tanzaya milli takımlarında yer aldı. Hem Krastev hem de Miroshi milli takımlarıyla oynadıkları maçlarda goller atarak lig öncesi moral bulmuş oldu.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
