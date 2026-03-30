Mazota zam var mı? 30 Mart 2026 motorin (mazot) fiyatları

Akaryakıt maliyetlerinin her geçen gün artmasıyla birlikte araç sahipleri bütçelerini dengelemek adına günlük fiyat değişimlerini yakından takip ediyor. Geçtiğimiz Cumartesi günü yaşanan şok artışın ardından gözler bugünkü değişimlere çevrildi. Peki, mazot fiyatlarında yeni bir tabela değişikliği var mı?

Kısa ve net cevap: Bugün (30 Mart) için yeni bir zam haberi bulunmuyor; ancak geçtiğimiz Cumartesi günü (28 Mart) yapılan dev zam pompaya tamamen yansımış durumda. Motorin (mazot) grubuna 28 Mart Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 6 lira 22 kuruşluk rekor bir zam yapıldı. Bu artışla birlikte motorin fiyatları tarihinde ilk kez 75 TL sınırını aşarak 2026 yılının en yüksek seviyesine ulaştı. 30 Mart Pazartesi günü itibarıyla yeni bir zam veya indirim öngörülmüyor, ancak Brent petrolün 110-120 dolar bandındaki seyri yeni zam ihtimallerini masada tutuyor.

28 Mart'taki dev zammın ardından 30 Mart 2026 Pazartesi günü itibarıyla üç büyükşehirde güncel pompa fiyatları şu şekildedir:

İstanbul (Avrupa Yakası):

Motorin (Mazot): 74.87 TL

Benzin: 62.52 TL

LPG: 30.49 TL

Ankara:

Motorin (Mazot): 76.00 TL

Benzin: 63.49 TL

LPG: 30.37 TL

İzmir:

Motorin (Mazot): 76.27 TL

Benzin: 63.76 TL

LPG: 30.29 TL

(Not: Akaryakıt fiyatları iller, ilçeler ve bayiler arasında küçük çaplı farklılıklar gösterebilir.)

Motorine gelen yüksek oranlı artışın ardından gözler benzin grubuna çevrildi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre; şu an için benzin grubunda resmiyete kavuşmuş bir zam kararı bulunmuyor. Ancak petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü ivmenin devam etmesi halinde, hafta ortasında benzin fiyatlarında da bir düzenleme yapılması bekleniyor.