Haber Tarihi: 30 Mart 2026 16:41 -
Güncelleme Tarihi:
30 Mart 2026 16:41
Mazota zam var mı? 30 Mart 2026 motorin (mazot) fiyatları
Küresel petrol piyasasındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, Türkiye'deki akaryakıt pompalarına doğrudan yansımaya devam ediyor. Hafta sonuna dev bir zam haberiyle giren sürücüler, yeni haftanın ilk gününde "Mazot zam var mı?" sorusuna yanıt arıyor. Özellikle Orta Doğu'daki gerilimlerin Brent petrol fiyatlarını 120 dolar sınırına yaklaştırmasıyla birlikte tabela fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Peki, bugün mazota zam geldi mi? 30 Mart 2026 motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları ve sektörden gelen son dakika bilgileri…
Akaryakıt maliyetlerinin her geçen gün artmasıyla birlikte araç sahipleri bütçelerini dengelemek adına günlük fiyat değişimlerini yakından takip ediyor. Geçtiğimiz Cumartesi günü yaşanan şok artışın ardından gözler bugünkü değişimlere çevrildi. Peki, mazot fiyatlarında yeni bir tabela değişikliği var mı?
BUGÜN MAZOTA ZAM VAR MI? (30 MART 2026 PAZARTESİ)Kısa ve net cevap: Bugün (30 Mart) için yeni bir zam haberi bulunmuyor; ancak geçtiğimiz Cumartesi günü (28 Mart) yapılan dev zam pompaya tamamen yansımış durumda. Motorin (mazot) grubuna 28 Mart Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 6 lira 22 kuruşluk rekor bir zam yapıldı. Bu artışla birlikte motorin fiyatları tarihinde ilk kez 75 TL sınırını aşarak 2026 yılının en yüksek seviyesine ulaştı. 30 Mart Pazartesi günü itibarıyla yeni bir zam veya indirim öngörülmüyor, ancak Brent petrolün 110-120 dolar bandındaki seyri yeni zam ihtimallerini masada tutuyor.GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: MAZOT NE KADAR OLDU?28 Mart'taki dev zammın ardından 30 Mart 2026 Pazartesi günü itibarıyla üç büyükşehirde güncel pompa fiyatları şu şekildedir:İstanbul (Avrupa Yakası):Motorin (Mazot): 74.87 TLBenzin: 62.52 TLLPG: 30.49 TLAnkara:
Motorin (Mazot): 76.00 TLBenzin: 63.49 TLLPG: 30.37 TLİzmir:Motorin (Mazot): 76.27 TLBenzin: 63.76 TLLPG: 30.29 TL(Not: Akaryakıt fiyatları iller, ilçeler ve bayiler arasında küçük çaplı farklılıklar gösterebilir.)BENZİNE ZAM GELECEK Mİ?Motorine gelen yüksek oranlı artışın ardından gözler benzin grubuna çevrildi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre; şu an için benzin grubunda resmiyete kavuşmuş bir zam kararı bulunmuyor. Ancak petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü ivmenin devam etmesi halinde, hafta ortasında benzin fiyatlarında da bir düzenleme yapılması bekleniyor.
