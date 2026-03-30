Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi? 30 Mart Sabiha Gökçen iptal olan uçuşlar listesi!

Pazar gününden bu yana devam eden krizde, iniş yapamayan onlarca uçak havada tur atmak zorunda kalırken 50 civarında uçak alternatif havalimanlarına yönlendirildi. Zincirleme gecikmeler ve iptaller pazartesi sabahına da sıçradı. Peki, Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi, bugün nerelere uçuş yok?

Kısa ve net cevap: Evet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) kalkışlı ve varışlı birçok uçak seferi 30 Mart 2026 Pazartesi günü için iptal edilmiştir. Olumsuz hava şartları nedeniyle Meydan Otoritesi (HEAŞ) tarafından alınan kapasite kısıtlaması kararı doğrultusunda, özellikle Pegasus ve AJet firmaları onlarca seferini karşılıklı olarak programdan çıkardı.

Sabiha Gökçen'den sabah saatlerinde havalanması planlanan Diyarbakır, Trabzon, Rize, Kayseri, Ankara, İzmir gibi iç hat uçuşlarının yanı sıra; Münih, Viyana, Zürih, Tiflis ve Hurgada gibi çok sayıda dış hat seferi de iptal edildi. Peki, tam olarak kaç uçuş iptal edildi, hava yolu firmalarının açıklaması nedir?

Hava şartlarından en çok etkilenen havayolu firmalarından gelen resmi rakamlar ve duyurular şu şekilde:

Pegasus Havayolları: 30 Mart Pazartesi günü Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı tam 76 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu. Şirket, yolcuların havalimanına gelmeden önce mutlaka web sitesi üzerinden uçuş durumlarını kontrol etmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

AJet (AnadoluJet): Dün 51 seferini iptal edip 11 uçağı farklı meydanlara yönlendiren AJet, bugün de kapasite kısıtlaması nedeniyle iptallerin yaşandığını bildirdi.

Yolcuların yaşadığı mağduriyetin ardından sevindirici haber sabah saatlerinde HEAŞ ve yetkili mercilerden geldi. Görüş mesafesinin iyileşmesi ve hava koşullarının yumuşamasıyla birlikte, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş operasyonlarının 30 Mart Pazartesi öğle saatleri itibarıyla kademeli olarak normale dönmeye başladığı açıklandı. Ancak sabah saatlerinde yaşanan rötarların ve iptallerin etkisi, gün boyu uçuşlarda sarmal gecikmelere neden olabileceği için yolcuların temkinli olması gerekiyor.



