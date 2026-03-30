Türkiye Kosova maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda?

Futbolseverlerin gözü kulağı millilerimizin Priştine'de vereceği bu dev sınavda! Şampiyonaya katılım hakkı kazanmak için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan millilerimizin maç programı belli oldu. Planlarını milli maça göre ayarlamak isteyen taraftarlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Kosova - Türkiye dev maçı tam olarak ne zaman?

Kısa ve net cevap: 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalindeki dev Kosova - Türkiye maçı, 31 Mart 2026 Salı günü oynanacaktır. Nefeslerin tutulacağı bu kritik mücadelenin başlama saati ise Türkiye saati ile (TSİ) 21.45 olarak belirlenmiştir.

Müsabakanın normal süresinin beraberlikle sonuçlanması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Eşitliğin yine bozulmaması halinde ise Dünya Kupası'na gidecek takımı seri penaltı atışları belirleyecek. Peki, bu tarihi maç hangi kanaldan şifresiz yayınlanacak?

Milli heyecanı ekran başında yaşamak isteyen milyonlarca taraftar için yayıncı kuruluş da kesinleşti. 31 Mart Salı akşamı saat 21.45'te başlayacak olan Kosova - Türkiye Dünya Kupası play-off final mücadelesi, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK, HAKEM KİM?

Tarihi karşılaşma, Kosova'nın başkenti Priştine'de bulunan Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak. Bir dönem (1990-1992) Fenerbahçe forması da giyen merhum futbolcu Fadil Vokrri'nin adını taşıyan bu stadyumda, millilerimizi zorlu bir deplasman atmosferi bekliyor.

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan tecrübeli hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak.

Eğer A Milli Takımımız, Kosova'yı mağlup etmeyi başarırsa 2002'den bu yana tam 24 yıl sonra Dünya Kupası sahnesine geri dönecek! Millilerimiz turnuvaya katılım hakkı elde etmesi durumunda ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda; ABD, Paraguay ve Avustralya ile eşleşecek.