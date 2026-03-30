5G geldi mi? Türkiye'de 5G ne zaman gelecek?

16 Ekim 2025 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve milyarlarca dolarlık dev bir bütçeyle tamamlanan 5G ihalesinin ardından gözler geçiş takvimine çevrilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen resmi tarih yaklaşırken, operatörlerin altyapı çalışmalarını tamamlamasıyla cihazlarda ilk "5G" logoları görünmeye başlandı. Peki, 5G Türkiye'ye geldi mi, tam olarak ne zaman aktif olacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıkladığı resmi takvime göre, Türkiye'de 5G teknolojisi 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla tüm ülkede resmen kullanıma sunulacak. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone dev ihalenin ardından gerekli yetkilendirmeleri almıştı. Mart ayının son günlerini yaşadığımız şu dönemde operatörler test amaçlı olarak bazı merkezlerde 5G sinyallerini fiilen aktif hale getirse de, tüm operatörlerin şebekeyi vatandaşın genel kullanımına açacağı resmi lansman tarihi 1 Nisan 2026 olarak belirlenmiştir.

1 Nisan 2026 itibarıyla devreye girecek olan 5G hizmeti, altyapı kurulumlarının devasa boyutu nedeniyle ilk aşamada kademeli olarak büyükşehirlerde kullanılabilecek. Bakanlıktan yapılan resmi açıklamalara göre; ilk sinyaller Marmara Bölgesi ağırlıklı olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Konya gibi nüfusun yoğun olduğu illerde alınacak. İlk etapta şehir merkezleri, stadyumlar, havalimanları ve akıllı otoyollar kapsama alanına girecek olup, tüm Türkiye'nin 81 ilde 5G kapsama alanına alınmasının yaklaşık 1 ila 2 yıl sürmesi hedeflenmektedir.