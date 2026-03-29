Barça'nın ilk transferi: Bastoni

Barcelona, Inter'den 26 yaşındaki sol stoper Alessandro Bastoni'yi kadrosuna katmak için prensipte anlaştı.

calendar 29 Mart 2026 18:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Barcelona, Inter'in 26 yaşındaki sol stoperi Alessandro Bastoni ile prensip anlaşmasına vardı.

FC Barcelona'nın önümüzdeki yaz transfer döneminde iki önceliği var. Bunlardan biri bir santrfor, diğeri ise sol stoper...

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Barça'nın ana hedefi Inter'in 26 yaşındaki sol stoperi Alessandro Bastoni...

Hırvat Josko Gvardiol, Deco'nun en çok beğendiği isimler arasında ancak Manchester City'nin stoperi, kulübünün onu satmaya niyetli olmaması ve ayrıca oyuncunun yakın zamanda ciddi bir sakatlıl geçirmesi nedeniyle ulaşılamaz bir hedef durumunda...

Katalan kulübünün araştırmasına göre; İtalyan milli oyuncu, Barcelona kulübünün sportif ve ekonomik teklifi onu tatmin ettiği sürece, yeni bir maceraya atılmak ve Barça forması giymek istediği öğrenildi. Taraflar arasında sürdürülen görüşmeler ve tam bir anlaşmaya varılmamış olsa da, futbolcunun talepleri ile Barça'nın sunabileceği teklifin birbiriyle uyumlu olduğu vurgulandı.

Bastoni'nin Barça dışında bir kulübün teklifiyle ilgilenmediği ve Katalan devinin de bu transferi bitirmek için mali açıdan kendini hazırladığının altı çizildi.

BONSERVİS VEDELİ 60 MİLYON EURO

Barcelona'nın Bastoni'yi 60 milyon Euro bonservis ödeyerek transfer edebileceğine inandığı belirtildi.

INTER'DEN KAZANDIĞINDAN ÇOK MAAŞ ALACAK

Bastoni, 2023'te Inter ile 2028'e kadar yıllık 5,5 milyon Euro'luk bir maaşla yeni sözleşme imzaladı. Inter'in kendisine yakın zamanda sunduğu yenileme teklifinde maaşın 7 milyon Euro'ya çıkacağı da yazıldı.

Barcelona'nın Bastoni'ye önerdiği maaşın "önemli ölçüde daha yüksek" olduğu ifade edildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.