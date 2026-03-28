Ayşe Tolga kızı hasta mı? Ayşe Tolga'nın kızı Can Yael'in sağlık durumu nasıl?

Özellikle çocuk sağlığı ve doğal yaşam üzerine yaptığı tavsiyelerle geniş bir kitleye hitap eden Ayşe Tolga, özel hayatındaki gelişmeleri de samimiyetle takipçileriyle paylaşıyor. Ancak son günlerde kızı Can Yael'in sosyal medya karelerinde yer almaması ve Tolga'nın "şifa" temalı mesajları, küçük kızın bir sağlık sorunu yaşadığı iddialarını güçlendirdi. Peki, işin aslı ne?

Kısa ve net cevap: Ayşe Tolga'nın kızı Can Yael'in hayati tehlikesi olan kronik bir rahatsızlığı bulunmamaktadır; ancak mevsimsel geçişlere bağlı ağır bir viral enfeksiyon (grip/influenza) nedeniyle kısa süreli bir tedavi süreci geçirdiği öğrenilmiştir. Ayşe Tolga, takipçilerinden gelen yoğun "Geçmiş olsun" mesajlarının ardından yaptığı açıklamada, kızının yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle birkaç gün dinlenmesi gerektiğini, ancak durumunun iyiye gittiğini belirtti. Doğal yöntemlerle tedaviyi desteklediğini ifade eden Tolga, kızının moralinin de yerinde olduğunu vurguladı. Peki, Ayşe Tolga kızı hakkında daha önce neler söylemişti?

Ayşe Tolga, 2008 yılında iş insanı Marsel Eskinazi ile dünya evine girmiş ve bu evlilikten 2010 yılında kızı Can Yael dünyaya gelmiştir. Çift, 2013 yılında yollarını ayırmış olsa da kızları Can Yael'in eğitimi ve sağlığı için her zaman ortak hareket etmiştir. 2026 yılı itibarıyla 16 yaşına giren genç kız, annesiyle olan benzerliğiyle sık sık magazin basınında yer alıyor.

Ayşe Tolga, kızının sağlığına olan düşkünlüğüyle bilinmekte ve "Can Yael benim en büyük öğretmenim" diyerek aralarındaki bağı her fırsatta dile getirmektedir. Son yaşanan hafif sağlık sorununun ardından Ayşe Tolga, çocuklarda bağışıklık sistemini güçlendirmek için aromaterapik yağlar ve doğal beslenme reçetelerini de takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu, kızının iyileşme sürecinde kendisine destek olan hayranlarına şu sözlerle teşekkür etti: "Dualarınız ve güzel enerjiniz için minnettarım. Can Yael çok daha iyi, sadece biraz zamana ihtiyacımız var. Hepimize sağlıklı, hastalıklardan uzak bir bahar diliyorum."