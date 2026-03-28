28 Mart
Blackpool-Burton Albion
18:00
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
18:00
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
18:00
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
18:00
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
18:00
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
16:00
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
18:15
28 Mart
Granada-SD Huesca
18:15
28 Mart
Malaga-Leganes
20:30
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

Tedesco onaylı strataji; Gurbetçi gençler

Fenerbahçe, Domenico Tedesco'nun oyun sistemine uyum sağlayacak ve uzun yıllar takıma hizmet edebilecek iki genç yetenek için düğmeye bastı.

calendar 28 Mart 2026 09:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Hollanda ve Belçika liglerinde sergiledikleri performansla dikkatleri üzerine çeken gurbetçi futbolcular Başar Önal ve Kenan Haroun, Fenerbahçe'nin yeni sezon planlaması kapsamında Tedesco'nun kadrosunda görmek istediği isimler arasına girdi.

Kanatlarda Yeni Fırtına: Başar Önal

Fenerbahçe'nin radarına giren ilk isim, Hollanda ekibi Nijmegen'de sergilediği performansla parmak ısırtan 21 yaşındaki kanat oyuncusu Başar Önal oldu.

Bu sezon takımıyla çıktığı 29 resmi maçta 8 gol ve 8 asistlik bir skor katkısı üreten genç oyuncu, hücumun her iki kanadında da görev yapabilme özelliğiyle dikkat çekiyor.

Ümit Milli Takım formasıyla da ay-yıldızlı ekibin değişmez parçalarından biri olan Başar için kulüp yöneticisi Ertan Torunoğulları'nın bizzat tribünde olduğu ve ilk temasların kurulduğu belirtiliyor.

Orta Sahaya Dinamik Güç: Kenan Haroun

Listenin ikinci sırasında ise Belçika'nın köklü ekiplerinden Genk forması giyen 19 yaşındaki Kenan Haroun yer alıyor.

Henüz kariyerinin başında olmasına rağmen 1.88'lik boyu ve güçlü fiziksel yapısıyla "modern orta saha" tanımına tam uyan Kenan, savunma ile hücum arasındaki köprüyü kurma yeteneğiyle ön plana çıkıyor. Anderlecht ve PSV altyapılarında yetişen gurbetçi futbolcu, teknik kapasitesiyle Tedesco'nun oyun planındaki "dinamizm" eksikliğini giderecek kilit isim olarak görülüyor.

Tedesco Onaylı Strateji

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, takımdaki yerli rotasyonunu Avrupa disipliniyle yetişmiş genç oyuncularla güçlendirme isteği, bu transferlerin ana motivasyon kaynağını oluşturuyor.

Yönetimin, her iki oyuncu için de sezon sonunu beklemeden resmi tekliflerini iletmesi ve transferleri rakiplerinden önce bitirmesi bekleniyor. Bu hamleler, Fenerbahçe'nin sadece şampiyonluk yolunda değil, aynı zamanda kulübün mali ve sportif sürdürülebilirliği açısından da kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.