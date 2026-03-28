Tedesco onaylı strataji; Gurbetçi gençler

Hollanda ve Belçika liglerinde sergiledikleri performansla dikkatleri üzerine çeken gurbetçi futbolcular Başar Önal ve Kenan Haroun, Fenerbahçe'nin yeni sezon planlaması kapsamında Tedesco'nun kadrosunda görmek istediği isimler arasına girdi.





Kanatlarda Yeni Fırtına: Başar Önal





Fenerbahçe'nin radarına giren ilk isim, Hollanda ekibi Nijmegen'de sergilediği performansla parmak ısırtan 21 yaşındaki kanat oyuncusu Başar Önal oldu.



Bu sezon takımıyla çıktığı 29 resmi maçta 8 gol ve 8 asistlik bir skor katkısı üreten genç oyuncu, hücumun her iki kanadında da görev yapabilme özelliğiyle dikkat çekiyor.



Ümit Milli Takım formasıyla da ay-yıldızlı ekibin değişmez parçalarından biri olan Başar için kulüp yöneticisi Ertan Torunoğulları'nın bizzat tribünde olduğu ve ilk temasların kurulduğu belirtiliyor.





Orta Sahaya Dinamik Güç: Kenan Haroun





Listenin ikinci sırasında ise Belçika'nın köklü ekiplerinden Genk forması giyen 19 yaşındaki Kenan Haroun yer alıyor.



Henüz kariyerinin başında olmasına rağmen 1.88'lik boyu ve güçlü fiziksel yapısıyla "modern orta saha" tanımına tam uyan Kenan, savunma ile hücum arasındaki köprüyü kurma yeteneğiyle ön plana çıkıyor. Anderlecht ve PSV altyapılarında yetişen gurbetçi futbolcu, teknik kapasitesiyle Tedesco'nun oyun planındaki "dinamizm" eksikliğini giderecek kilit isim olarak görülüyor.





Tedesco Onaylı Strateji





Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, takımdaki yerli rotasyonunu Avrupa disipliniyle yetişmiş genç oyuncularla güçlendirme isteği, bu transferlerin ana motivasyon kaynağını oluşturuyor.



Yönetimin, her iki oyuncu için de sezon sonunu beklemeden resmi tekliflerini iletmesi ve transferleri rakiplerinden önce bitirmesi bekleniyor. Bu hamleler, Fenerbahçe'nin sadece şampiyonluk yolunda değil, aynı zamanda kulübün mali ve sportif sürdürülebilirliği açısından da kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.



