27 Mart
Avustralya-Kamerun
1-0
27 Mart
İran-Nijerya
1-2
27 Mart
Liberya-Benin
16:00
27 Mart
Özbekistan-Gabon
1-133'
27 Mart
Avusturya-Gana
20:00
27 Mart
Karadağ-Andora
20:00
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
20:00
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
20:30
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
22:00
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

Nathan Redmond'dan sürpriz imza!

Blackburn Rovers, serbest statüde yer alan Nathan Redmond'u kadrosuna kattığını duyurdu.

calendar 27 Mart 2026 16:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Nathan Redmond'dan sürpriz imza!
Sheffield Wednesday'den ocak ayında ayrılan Nathan Redmond'un yeni takımı Blackburn Rovers oldu.

Championship'te kümede kalma mücadelesi veren Blackburn Rovers, Nathan Redmond'u kadrosuna kattığını ve 32 yaşındaki futbolcunun sezonun kalanında takıma yardımcı olacağını duyurdu.

Blackburn Rovers, Redmond ile birlikte yaz transfer döneminde Chorley'e kiralanan George Pratt'ın takıma geri döndüğünü ve A Takım kadrosuna dahil edildiğini açıkladı.

Blackburn Rovers, Redmond ve Pratt'ın, uzun süreli sakatlıkları bulunan Sondre Tronstad ve Lewis Miller'in yerini alacaklarını ve iki ismin lig yönetimi ve federasyondan izin alınarak kadroya dahil edildiğini duyurdu.

Championship'te 39 maçta 43 puan toplayan Blackburn Rovers, küme düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
