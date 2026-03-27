27 Mart
Avustralya-Kamerun
1-0
27 Mart
İran-Nijerya
16:00
27 Mart
Liberya-Benin
16:00
27 Mart
Özbekistan-Gabon
17:00
27 Mart
Avusturya-Gana
20:00
27 Mart
Karadağ-Andora
20:00
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
20:00
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
20:30
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
22:00
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

Futsal 1'inci Lig 1'inci devre müsabakaları Ankara'da başladı

27 Mart 2026 13:34
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan ve 2 Nisan'a kadar sürecek olan Futsal 1'inci Lig 1'inci Devre müsabakaları Ankara'da başladı.

Yenimahalle Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakalarda; Surkent21 ESK, Nilüfer GESK, Gören Kalpler Vakfı GESK, Çankaya Belediyesi GESK, Palandöken ESK, Yeşilyurt Belediyesi GESK ve Eskişehir GESK takımları mücadele edecek.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım yaptığı açıklamada, "Futsal ligimiz her geçen yıl daha güçlü ve rekabetçi bir yapıya kavuşuyor. Bu organizasyonlar, sporcularımızın gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Ankara'da düzenlenecek bu müsabakaların hem rekabet seviyesini artıracağına hem de sporun yaygınlaşmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
