27 Mart
Avustralya-Kamerun
0-045'
27 Mart
İran-Nijerya
16:00
27 Mart
Liberya-Benin
16:00
27 Mart
Özbekistan-Gabon
17:00
27 Mart
Avusturya-Gana
20:00
27 Mart
Karadağ-Andora
20:00
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
20:00
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
20:30
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
22:00
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı, Avrupa'da yarı final peşinde

Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Kupası çeyrek finalinin ilk maçında Macaristan temsilcisi MOL Tatabanya ile deplasmanda karşılaşacak.

27 Mart 2026 12:44
Haber: AA
Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı, Avrupa'da yarı final peşinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Macaristan temsilcisi MOL Tatabanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Bursa temsilcisi, organizasyonda son 16 turunda Çekya ekibi SKKP Handball Brno'yu eleyerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Nilüfer Belediyespor'un çift maç eleme usulüne göre oynanacak turun ilk karşılaşmasında MOL Tatabanya ile 28 Mart Cumartesi günü oynayacağı karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

MOL Tatabanya karşısında avantaj elde ederek yarı final kapısını aralamak isteyen Bursa ekibi, turu geçmesi halinde tarihinde ilk kez son 4 takım arasına adını yazdıracak.

Bursa temsilcisinin başantrenörü İlknur Kurtuluş, güçlü rakiplere karşı oynayarak bu aşamaya geldiklerini söyledi.

Kurtuluş, "Zorlu bir eşleşme olacak. Elimizden gelenin en iyisini yaparak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." dedi.

Oyunculardan Onur Ersin, Avrupa'da önemli bir başarıya ulaştıklarını dile getirerek "Buraya gelmek bizim için önemliydi. Şimdi daha büyük bir hedef için sahaya çıkacağız." diye konuştu.

"Amacımız yarı final"

Nilüfer Belediyespor İdari Menajeri Metin Güner, takımın Türkiye'de yakaladığı çıkışı Avrupa'ya da taşıdığını dile getirdi.

Zorlu bir rakiple eşleştiklerini ifade eden Güner, "Rakibimiz kupanın güçlü ekiplerinden biri. Ancak sahaya çıkmadan hiçbir maç kazanılmıyor. Turu geçmek için mücadele edeceğiz. Amacımız yarı finale yükselmek." değerlendirmesinde bulundu.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.