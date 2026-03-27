Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı, Avrupa'da yarı final peşinde

Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Macaristan temsilcisi MOL Tatabanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



Bursa temsilcisi, organizasyonda son 16 turunda Çekya ekibi SKKP Handball Brno'yu eleyerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.



Nilüfer Belediyespor'un çift maç eleme usulüne göre oynanacak turun ilk karşılaşmasında MOL Tatabanya ile 28 Mart Cumartesi günü oynayacağı karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.



MOL Tatabanya karşısında avantaj elde ederek yarı final kapısını aralamak isteyen Bursa ekibi, turu geçmesi halinde tarihinde ilk kez son 4 takım arasına adını yazdıracak.



Bursa temsilcisinin başantrenörü İlknur Kurtuluş, güçlü rakiplere karşı oynayarak bu aşamaya geldiklerini söyledi.



Kurtuluş, "Zorlu bir eşleşme olacak. Elimizden gelenin en iyisini yaparak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." dedi.



Oyunculardan Onur Ersin, Avrupa'da önemli bir başarıya ulaştıklarını dile getirerek "Buraya gelmek bizim için önemliydi. Şimdi daha büyük bir hedef için sahaya çıkacağız." diye konuştu.



"Amacımız yarı final"



Nilüfer Belediyespor İdari Menajeri Metin Güner, takımın Türkiye'de yakaladığı çıkışı Avrupa'ya da taşıdığını dile getirdi.



Zorlu bir rakiple eşleştiklerini ifade eden Güner, "Rakibimiz kupanın güçlü ekiplerinden biri. Ancak sahaya çıkmadan hiçbir maç kazanılmıyor. Turu geçmek için mücadele edeceğiz. Amacımız yarı finale yükselmek." değerlendirmesinde bulundu.







