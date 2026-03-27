27 Mart
Avustralya-Kamerun
1-0
27 Mart
İran-Nijerya
16:00
27 Mart
Liberya-Benin
16:00
27 Mart
Özbekistan-Gabon
17:00
27 Mart
Avusturya-Gana
20:00
27 Mart
Karadağ-Andora
20:00
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
20:00
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
20:30
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
22:00
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

Yeşilay Türkiye Rafting Şampiyonası 1. Ayak Yarışları başladı!

Yeşilay Türkiye Rafting Şampiyonası 1. Ayak ve Milli Takım Seçme Yarışları Tunceli'de başladı.

calendar 27 Mart 2026 13:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Kano Federasyonunca Munzur Çayı'nın Mavi Köprü Mevkisinde organize edilen yarışlar, 10 ilden 18 kulüp ve 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Renkli görüntülere sahne olan organizasyonun ilk gününde sporcular, sprint ve head to head (H2H) parkurunda zamana karşı yarıştı.

Yarışlarda sporcular, 500 metrelik parkurdaki engellere karşı iniş yaptı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, müsabakaları izledi.

Aygöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, Munzur Çayı'nın Türkiye'nin en güzel alanlarından biri olduğunu söyledi.

Kentte geçen sene de Türkiye Rafting Şampiyonası yapıldığını hatırlatan Aygöl, "Bu sene de yine bu şampiyonanın ilk ayağı ve milli takım seçmelerine bugün ilimizde start verdik ve evlatlarımız yarışmaya başladılar. 10 vilayetimizden 18 kulüp ve 300 sporcumuz şu anda yarışmaya başladılar. Çok güzel ortam var, hava çok güzel, alan çok güzel." dedi.

Aygöl, Munzur Çayı'nın Türkiye'nin en önemli ve en uzun parkuru olduğuna dikkati çekerek, sporculara başarı diledi.

Yarışmaları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Kaya ve Türkiye Kano Federasyonu Rafting Genel Koordinatörü Gürkan Köse ve vatandaşlar da takip etti.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
