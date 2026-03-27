Haber Tarihi: 27 Mart 2026 12:46 - Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2026 12:46

Kosova Türkiye maçı ne zaman? Dünya Kupası play-off finali nerede oynanacak?

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası hayaline ulaşmak için önündeki son engeli aşmaya hazırlanıyor! 26 Mart Perşembe akşamı İstanbul'da Romanya'yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdıran "Bizim Çocuklar", Slovakya'yı müthiş bir geri dönüşle 4-3 deviren Kosova ile eşleşti. Kazananın doğrudan Dünya Kupası biletini alacağı bu tarihi randevu için nefesler tutuldu. Peki, Kosova Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte play-off finaline dair tüm detaylar…

Abone Ol
Kuzey Amerika'nın (ABD, Kanada, Meksika) ev sahipliğinde düzenlenecek dev turnuvaya katılım hakkı elde etmek isteyen millilerimiz, deplasmanda çıkacağı bu kader maçında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Arda Güler'in asisti ve Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle Romanya'yı geçen Ay-Yıldızlılar, şimdi tüm dikkatini Priştine'ye çevirdi. Peki, Kosova Türkiye maçı ne zaman oynanacak?
KOSOVA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu final mücadelesi, 31 Mart 2026 Salı günü oynanacak. Tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek olan bu dev karşılaşma, Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakada 90 dakika sonunda eşitlik bozulmazsa uzatmalar ve penaltı atışlarına geçilecek. Kazanan ekip, adını 2026 Dünya Kupası finallerine yazdıracak. Peki, Kosova - Türkiye maçı nerede oynanacak?

KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
A Milli Takımımız, play-off rotasındaki final mücadelesine statü gereği deplasmanda çıkacak. Kritik karşılaşma, Kosova'nın başkenti Priştine'de bulunan Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak. Yaklaşık 13 bin seyirci kapasiteli statta oynanacak maçta, gurbetçi vatandaşlarımızın da tribünlerdeki yerini alarak millilerimize büyük destek vermesi bekleniyor. Peki, milyonların merakla beklediği bu tarihi maç hangi kanalda yayınlanacak?

KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Milli Takımımızın Dünya Kupası kaderini belirleyecek olan bu dev karşılaşma, tıpkı yarı finalde olduğu gibi şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Kosova - Türkiye maçı 31 Mart Salı akşamı saat 21.45'ten itibaren TV8 ekranlarından canlı ve naklen yayınlanacak. Ayrıca dijital platform üzerinden izlemek isteyenler için EXXEN platformu da müsabakayı şifreli olarak ekranlara taşıyacak.

Diğer Haberler

Balıkesirspor'da teknik direktör Zafer Uysal mutlu Futbol Balıkesirspor'da teknik direktör Zafer Uysal mutlu
Trabzon Ampute Futbol Takımı'nda hedef 'ilk 2' Futbol Trabzon Ampute Futbol Takımı'nda hedef "ilk 2"
İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman? (Mart - 2026) Gündem İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman? (Mart - 2026)
Kosova Türkiye maçı ne zaman? Dünya Kupası play-off finali nerede oynanacak? Gündem Kosova Türkiye maçı ne zaman? Dünya Kupası play-off finali nerede oynanacak?
Mazota indirim geldi mi? 27 Mart 2026 motorin fiyatlarına dev indirim! Gündem Mazota indirim geldi mi? 27 Mart 2026 motorin fiyatlarına dev indirim!
Kosova'dan tarihi prim kararı! Milli Takım Kosova'dan tarihi prim kararı!
Rasmus Ankersen'den Göztepe'ye tam destek! Göztepe Rasmus Ankersen'den Göztepe'ye tam destek!
Bursaspor ve Batman Petrolspor, 1. Lig'e çok yakın TFF 2. Lig Bursaspor ve Batman Petrolspor, 1. Lig'e çok yakın
Fatih Tekke'den Ozan Tufan'a Galatasaray talimatı! Trabzonspor Fatih Tekke'den Ozan Tufan'a Galatasaray talimatı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Üç tanıdık oynadı; Fransa, Brezilya'yı yendi
2
Dünya Kupası yolunda rakibimiz Kosova
3
Gheorghe Popescu: "Türklere fırsat verirseniz cezalandırır"
4
Fenerbahçe, 3 satıştan 40 milyon Euro hedefliyor
5
Inter'in dünyaca ünlü yıldızı, Fenerbahçe'ye önerildi!
6
Real Madrid'in Nico Paz için planı!
7
Marius Sumudica: "Türkiye terlemeden kazandı"

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.