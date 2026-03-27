Kosova Türkiye maçı ne zaman? Dünya Kupası play-off finali nerede oynanacak?

Kuzey Amerika'nın (ABD, Kanada, Meksika) ev sahipliğinde düzenlenecek dev turnuvaya katılım hakkı elde etmek isteyen millilerimiz, deplasmanda çıkacağı bu kader maçında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Arda Güler'in asisti ve Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle Romanya'yı geçen Ay-Yıldızlılar, şimdi tüm dikkatini Priştine'ye çevirdi. Peki, Kosova Türkiye maçı ne zaman oynanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu final mücadelesi, 31 Mart 2026 Salı günü oynanacak. Tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek olan bu dev karşılaşma, Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakada 90 dakika sonunda eşitlik bozulmazsa uzatmalar ve penaltı atışlarına geçilecek. Kazanan ekip, adını 2026 Dünya Kupası finallerine yazdıracak. Peki, Kosova - Türkiye maçı nerede oynanacak?

A Milli Takımımız, play-off rotasındaki final mücadelesine statü gereği deplasmanda çıkacak. Kritik karşılaşma, Kosova'nın başkenti Priştine'de bulunan Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak. Yaklaşık 13 bin seyirci kapasiteli statta oynanacak maçta, gurbetçi vatandaşlarımızın da tribünlerdeki yerini alarak millilerimize büyük destek vermesi bekleniyor. Peki, milyonların merakla beklediği bu tarihi maç hangi kanalda yayınlanacak?

Milli Takımımızın Dünya Kupası kaderini belirleyecek olan bu dev karşılaşma, tıpkı yarı finalde olduğu gibi şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Kosova - Türkiye maçı 31 Mart Salı akşamı saat 21.45'ten itibaren TV8 ekranlarından canlı ve naklen yayınlanacak. Ayrıca dijital platform üzerinden izlemek isteyenler için EXXEN platformu da müsabakayı şifreli olarak ekranlara taşıyacak.



