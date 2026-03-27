Fenerbahçe'de veda kararı: Çağlar

Fenerbahçe formasıyla son iki sezondur beklentilerin çok uzağında kalan ve bir türlü istikrar sağlayamayan milli yıldız Çağlar Söyüncü için karar verildi.
Büyük umutlarla kadroya katılan ancak istenilen performansı bir türlü sahaya yansıtamayan Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe macerası sona erecek. Özellikle son iki sezondur üst üste yaşadığı talihsiz sakatlıklar ve form düşüklüğü, tecrübeli stoper ile veda kararının zeminini hazırladı.
TEKNİK HEYET VE YÖNETİMİN SABRI TAŞTI!
Milli futbolcunun kritik haftalarda sürekli sahalardan uzak kalması, sarı-lacivertli yönetimin ve teknik heyetin de canını sıktı.
Defans hattında yaşanan rotasyon sıkıntısı bardağı taşıran son damla olurken, kurmayların Çağlar Söyüncü'nün üzerini çizdiği öğrenildi.
TEKLİFLER BEKLENİYOR
Alınan karara göre; Fenerbahçe yönetimi sezon sonunun gelmesiyle birlikte Çağlar Söyüncü ile yolları ayıracak.
Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde tecrübeli savunmacı için gelecek olan teklifleri masaya yatıracak ve Çağlar'ın gidişine onay verecek.
İKİ SEZONDA 30 MAÇ KAÇIRDI
29 yaşındaki stoper, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maça çıktı.
Son iki sezonda 8 farklı sakatlık geçiren Çağlar, toplamda 30 maç kaçırdı.
