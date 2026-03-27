27 Mart
Avustralya-Kamerun
12:10
27 Mart
İran-Nijerya
16:00
27 Mart
Liberya-Benin
16:00
27 Mart
Özbekistan-Gabon
17:00
27 Mart
Avusturya-Gana
20:00
27 Mart
Karadağ-Andora
20:00
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
20:00
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
20:30
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
22:00
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

Fenerbahçe'de veda kararı: Çağlar

Fenerbahçe, son iki sezondur istikrarlı şekilde katkı alamadığı ve sakatlıklar nedeniyle sürekli sahalardan uzak kalan Çağlar Söyüncü ile yolları ayırma kararı aldı.

calendar 27 Mart 2026 10:34
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe formasıyla son iki sezondur beklentilerin çok uzağında kalan ve bir türlü istikrar sağlayamayan milli yıldız Çağlar Söyüncü için karar verildi.

Büyük umutlarla kadroya katılan ancak istenilen performansı bir türlü sahaya yansıtamayan Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe macerası sona erecek. Özellikle son iki sezondur üst üste yaşadığı talihsiz sakatlıklar ve form düşüklüğü, tecrübeli stoper ile veda kararının zeminini hazırladı.

TEKNİK HEYET VE YÖNETİMİN SABRI TAŞTI!

Milli futbolcunun kritik haftalarda sürekli sahalardan uzak kalması, sarı-lacivertli yönetimin ve teknik heyetin de canını sıktı.

Defans hattında yaşanan rotasyon sıkıntısı bardağı taşıran son damla olurken, kurmayların Çağlar Söyüncü'nün üzerini çizdiği öğrenildi.

TEKLİFLER BEKLENİYOR

Alınan karara göre; Fenerbahçe yönetimi sezon sonunun gelmesiyle birlikte Çağlar Söyüncü ile yolları ayıracak.

Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde tecrübeli savunmacı için gelecek olan teklifleri masaya yatıracak ve Çağlar'ın gidişine onay verecek. 

İKİ SEZONDA 30 MAÇ KAÇIRDI

29 yaşındaki stoper, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maça çıktı.

Son iki sezonda 8 farklı sakatlık geçiren Çağlar, toplamda 30 maç kaçırdı. 

Puan Durumu
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
