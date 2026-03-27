Beşiktaş yeniden Davitashvili'nin peşinde!

Geçmiş yaz transfer döneminde transferi için çaba sarf edilen Zuriko Davitashvili, Beşiktaş'ın gündeminden düşmedi.
Siyah-beyazlılar, sol kanat transferi için Gürcü futbolcu ve kulübüyle yeniden masaya oturacak.
St. Etienne ile bu sezon 12 gol ve 4 asistlik katkı yaparak çıkışını sürdüren Gürcü oyuncu, takımını Ligue 1'e çıkarıp ayrılmayı planlıyor.
Fransız ekibi ile 2028 yılına kadar sözleşmesi olan golcü oyuncu, sezon sonu ayrılmak için gelen teklifleri değerlendirecek.
Her iki kanat ve orta sahada oynayan Davitashvili'nin güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.
