26 Mart
Türkiye-Romanya
1-0
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
6-5
26 Mart
Slovakya-Kosova
3-4
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
2-1
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
3-5
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
4-0
26 Mart
Ukrayna-İsveç
1-3
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
2-0
26 Mart
Brezilya-Fransa
1-2

Beşiktaş yeniden Davitashvili'nin peşinde!

Beşiktaş, yaz transfer dönemi için St. Etienne forması giyen Zuriko Davitashvili'yi tekrardan gündemine aldı.

calendar 27 Mart 2026 09:17
Haber: Sözcü, Fotoğraf: X.com
Geçmiş yaz transfer döneminde transferi için çaba sarf edilen Zuriko Davitashvili, Beşiktaş'ın gündeminden düşmedi.

Siyah-beyazlılar, sol kanat transferi için Gürcü futbolcu ve kulübüyle yeniden masaya oturacak.

St. Etienne ile bu sezon 12 gol ve 4 asistlik katkı yaparak çıkışını sürdüren Gürcü oyuncu, takımını Ligue 1'e çıkarıp ayrılmayı planlıyor.

Fransız ekibi ile 2028 yılına kadar sözleşmesi olan golcü oyuncu, sezon sonu ayrılmak için gelen teklifleri değerlendirecek.

Her iki kanat ve orta sahada oynayan Davitashvili'nin güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
