26 Mart
Türkiye-Romanya
1-0
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
6-5
26 Mart
Slovakya-Kosova
3-4
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
2-1
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
3-5
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
4-0
26 Mart
Ukrayna-İsveç
1-3
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
2-0
26 Mart
Brezilya-Fransa
1-2

Beşiktaş, Manisa Basket'in konuğu oluyor!

Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Glint Manisa Basket evinde Beşiktaş Gain'i ağırlayacak.

Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Karşıyaka'yı yenerek puan tablosunda rahatlayan Glint Manisa Basket 27 Mart Cuma günü zirve yarışındaki Beşiktaş Gain'i ağırlayacak.

Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak.

Ligde Manisa Basket, 23 maçta 8 galibiyet aldı. Beşiktaş ise 19 galibiyetle lider Fenerbahçe Beko'nun 1 galibiyet gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Karşılaşma beIN Sports Haber kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
