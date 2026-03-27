Beşiktaş, Manisa Basket'in konuğu oluyor!

Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Karşıyaka'yı yenerek puan tablosunda rahatlayan Glint Manisa Basket 27 Mart Cuma günü zirve yarışındaki Beşiktaş Gain'i ağırlayacak.
Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak.
Ligde Manisa Basket, 23 maçta 8 galibiyet aldı. Beşiktaş ise 19 galibiyetle lider Fenerbahçe Beko'nun 1 galibiyet gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
Karşılaşma beIN Sports Haber kanalından canlı olarak yayınlanacak.
