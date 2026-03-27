Fenerbahçe'den Asensio çıkışı: 'Satılık değil!'

Sezon başında Paris Saint-Germain'den Fenerbahçe'ye katılan Marco Asensio sergilediği performansla herkesi kendisine hayran bırakırken, İspanyol kulüplerinin de radarına girdi.
Başta Atletico Madrid olmak üzere; Villarreal, Real Sociedad, Mallorca, Real Betis, Sevilla ve Celta Vigo, tecrübeli on numaranın menajerine durumunu sordu. Asensio'nun menajeri de Fenerbahçe yönetimine bu ilgilerden bahsetti.
"TEKLİF DAHİ GETİRME, SATILIK DEĞİL"
Ancak Fenerbahçe yönetimi, oyunun menajerine; "Teklif getirmeyin, Asensio satılık değil" mesajını iletti.
Sezon başında 7.5 milyon euroya alınan Asensio için 25-30 milyon Euro'luk teklif gelse dahi kabul edilmeyecek.
KAPTAN YAPILACAK
Sarı-lacivertliler, takımın en büyük parçalarından biri olarak gördüğü İspanyol süper stara, önümüzdeki sezon ikinci kaptanlığı verecek. Milan Skriniar'ın olmadığı karşılaşmalarda pazubent Asensio'da olacak.
"BURADA MUTLUYUM"
Marco Asensio'nun ilgiden memnun olduğu ancak Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmediği belirtildi. Tecrübeli yıldızın menajerine; "Burada şu an çok mutuyum. Ayrılmak gibi bir düşüncem yok" dediği vurgulandı.
