26 Mart
Türkiye-Romanya
1-0
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
6-5
26 Mart
Slovakya-Kosova
3-4
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
2-1
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
3-5
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
4-0
26 Mart
Ukrayna-İsveç
1-3
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
2-0
26 Mart
Brezilya-Fransa
1-2

Fenerbahçe'den Asensio çıkışı: "Satılık değil!"

Fenerbahçe'de sergilediği performans ile takımın bel kemiği haline gelen Marco Asensio'ya Avrupa'da artan ilginin ardından sarı-lacivertli yönetim kararını verdi.

27 Mart 2026 09:02
Fotomaç
Fenerbahçe'den Asensio çıkışı: 'Satılık değil!'
Sezon başında Paris Saint-Germain'den Fenerbahçe'ye katılan Marco Asensio sergilediği performansla herkesi kendisine hayran bırakırken, İspanyol kulüplerinin de radarına girdi.

Başta Atletico Madrid olmak üzere; Villarreal, Real Sociedad, Mallorca, Real Betis, Sevilla ve Celta Vigo, tecrübeli on numaranın menajerine durumunu sordu. Asensio'nun menajeri de Fenerbahçe yönetimine bu ilgilerden bahsetti.

"TEKLİF DAHİ GETİRME, SATILIK DEĞİL"

Ancak Fenerbahçe yönetimi, oyunun menajerine; "Teklif getirmeyin, Asensio satılık değil" mesajını iletti.

Sezon başında 7.5 milyon euroya alınan Asensio için 25-30 milyon Euro'luk teklif gelse dahi kabul edilmeyecek.

KAPTAN YAPILACAK

Sarı-lacivertliler, takımın en büyük parçalarından biri olarak gördüğü İspanyol süper stara, önümüzdeki sezon ikinci kaptanlığı verecek. Milan Skriniar'ın olmadığı karşılaşmalarda pazubent Asensio'da olacak.

"BURADA MUTLUYUM"

Marco Asensio'nun ilgiden memnun olduğu ancak Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmediği belirtildi. Tecrübeli yıldızın menajerine; "Burada şu an çok mutuyum. Ayrılmak gibi bir düşüncem yok" dediği vurgulandı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
