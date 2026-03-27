26 Mart
Türkiye-Romanya
1-0
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
6-5
26 Mart
Slovakya-Kosova
3-4
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
2-1
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
3-5
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
4-0
26 Mart
Ukrayna-İsveç
1-3
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
2-0
26 Mart
Brezilya-Fransa
1-2

A Milli Takım'ın çilingiri Arda Güler

A Milli Takım'da Arda Güler, Romanya maçında yaptığı asistle birlikte skora yine etki etmeyi başardı.

27 Mart 2026 09:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
2026 Dünya Kupası yolunda Romanya'yı eleyerek play-off finaline kalan Türkiye müthiş bir sevinç yaşadı. Zafere giden yolda Arda Güler ayakta alkışlandı. 53'te Ferdi Kadıoğlu'nun golünde muhteşem bir asist yapan Arda beğeni topladı. Klasını konuşturan 21 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşlarının ve tribünlerin takdirini kazandı. Arda Güler, Dünya Kupası elemelerinde grup aşaması ve play-off etabında skor katkısı vermeyi sürdürdü.

5 GOLE DİREKT KATKI

Arda Güler, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 5 maçta 1 gol, 3 asistle oynadı. Play-off yarı finalinde Romanya önünde enfes bir asist yapan Arda Güler, toplamda 6 maçta 1 gol, 4 asistle 5 gole doğrudan katkı verdi. Arda, Dünya Kupası yolunda sadece İspanya deplasmanında kadroda yoktu. Yıldız isim, Gürcistan'da 1, Bulgaristan karşısında 2 ve dün akşam Romanya önünde 1 asist yaptı. Genç orta saha tek golünü Bulgaristan'a attı.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Zafer golünün asistini yapan Arda Güler, "Çok mutluyuz, zor bir maçı kazandık. İkinci maçı da kazanıp Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Ferdi ağabey inanılmaz bir koşu attı. Bunu devre arasında konuştuk, 'Arda topu aldığında koşu atacağım' dedi. Çok mutlu olduk" dedi.

KALECİ RADU'YA TAKILDI

Arda Güler, maç esnasında gole de çok yaklaştı. 72'de ceza sahası içinde enfes bir şut çıkaran Arda, Romanya kalecisi Radu'ya takıldı. Rumen file bekçisi sert şutu kornere çeldi. 21 yaşındaki yıldız maç boyunca 4 şut çekti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
