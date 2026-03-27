Okan Buruk'un en büyük yardımcısı: İlkay Gündoğan

Galatasaray'da sezonun ilk yarısında sahada çok süre ve sorumluluk alan İlkay Gündoğan ikinci yarıyla birlikte biraz kulübeye çekildi.
Okan Buruk'un hamle oyuncusu olarak yanında hazır tuttuğu İlkay saha dışındaki etkinliğine devam ediyor.
Oyunculara tecrübelerini aktaran ve liderlik eden 35 yaşındaki İlkay Gündoğan, Okan Buruk'un yardımcısı gibi görev yapıyor.
35 yaşındaki ismin 30 maçta 2 gol ve 4 asisti bulunuyor.
