27 Mart
Avustralya-Kamerun
12:10
27 Mart
İran-Nijerya
16:00
27 Mart
Liberya-Benin
16:00
27 Mart
Özbekistan-Gabon
17:00
27 Mart
Avusturya-Gana
20:00
27 Mart
Karadağ-Andora
20:00
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
20:00
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
20:30
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
22:00
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

Okan Buruk'un en büyük yardımcısı: İlkay Gündoğan

Galatasaray'da son dönemde kulübeye geçen İlkay Gündoğan, Okan Buruk'un yardımcısı gibi görev yapıyor.

calendar 27 Mart 2026 10:35
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da sezonun ilk yarısında sahada çok süre ve sorumluluk alan İlkay Gündoğan ikinci yarıyla birlikte biraz kulübeye çekildi.

Okan Buruk'un hamle oyuncusu olarak yanında hazır tuttuğu İlkay saha dışındaki etkinliğine devam ediyor.

Oyunculara tecrübelerini aktaran ve liderlik eden 35 yaşındaki İlkay Gündoğan, Okan Buruk'un yardımcısı gibi görev yapıyor.

35 yaşındaki ismin 30 maçta 2 gol ve 4 asisti bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
