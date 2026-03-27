Öncücan Sönmez kimdir, kaç yaşında?

Gerek Sönmez Holding ile olan bağları gerekse teknoloji ve finans dünyasındaki yatırımlarıyla bilinen ünlü iş insanı, kariyerinden çok özel hayatıyla ve son olarak karıştığı adli skandalla mercek altına alındı. İstanbul gecelerinin popüler mekanlarında yaşananların ifşa olduğu o kan donduran ifadeler, sosyetede adeta deprem yarattı. Peki, Öncü Sönmez kimdir, aslen nereli ve ne iş yapıyor?

Öncü Sönmez, Türkiye'nin önde gelen köklü kuruluşlarından Sönmez Holding'in veliahtlarından biri olarak tanınan ve kökenleri Bursa'ya dayanan ünlü bir iş insanıdır. Aile şirketlerindeki faaliyetlerinin yanı sıra, son yıllarda teknoloji ve finans dünyasında geliştirdiği yapay zeka destekli yenilikçi iş modelleriyle hem ulusal hem de uluslararası alanda adından söz ettirmeyi başarmıştır. Devasa bir servetin varislerinden olan Sönmez, iş hayatındaki bu atılımlarından ziyade cemiyet hayatındaki lüks yaşantısı ve magazin figürleriyle yaşadığı ilişkilerle kamuoyunun dikkatini çekmiştir.

Magazin basınının yakından takip ettiği Öncü Sönmez'in kabarık bir aşk defteri bulunuyor. Geçmişte ünlü sunucu Özlem Yıldız, eski manken Nur Gümüşdoğrayan ve 2015 Miss Model of Turkey birincisi Büşra Canbaz ile fırtınalı ilişkiler yaşayan Sönmez, davalık olduğu ayrılıklarla da uzun süre konuşulmuştu. Yakın geçmişte, 2025 yılında ise ünlü oyuncu Melisa Döngel ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmiş, ancak ilişkinin çok kısa sürdüğü magazin kulislerine yansımıştı. Melisa Döngel ise sonrasında yaptığı açıklamada "Bizim bir ilişkimiz olmadı aslında" diyerek iddiaları yalanlamıştı.

