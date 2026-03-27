27 Mart
Avustralya-Kamerun
12:10
27 Mart
İran-Nijerya
16:00
27 Mart
Liberya-Benin
16:00
27 Mart
Özbekistan-Gabon
17:00
27 Mart
Avusturya-Gana
20:00
27 Mart
Karadağ-Andora
20:00
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
20:00
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
20:30
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
22:00
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

Fenerbahçe'de yabancı sıkıntısı; 19 kontrat!

Fenerbahçe'de yabancı futbolcu sayısı, yeni sezon planlarını zora sokacak noktaya geldi. Fenerbahçe'nin kadrosunda, sezon sonu itibarıyla bonservisli 19 futbolcu olacak.

calendar 27 Mart 2026 11:01 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2026 11:02
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını değiştirmeyi hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, yabancı oyuncu sayısı nedeniyle ciddi bir planlama sorunuyla karşı karşıya...

Sarı lacivertli ekipte halihazırda a takım bünyesinde 14 yabancı futbolcu bulunurken, 6 yabancı futbolcunun da kiralık olarak farklı takımlarda forma giymesi tabloyu daha da karmaşık hale getiriyor.

BONSERVİSLİ 19 YABANCI

Fenerbahçe'nin kadrosunda yabancı oyuncular arasında Ederson, Oosterwolde, Skriniar, Brown, Semedo, Kante, Guendouzi, Fred, Asensio, Musaba, Cherif Ndiaye, Talisca ve kiralık Edson yer alıyor.

Amrabat, Diego Carlos, Livakovic, Mimovic, Becao ve Omar Fayed ise kiralık olarak gönderildi.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
