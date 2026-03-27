Fenerbahçe'de yabancı sıkıntısı; 19 kontrat!

Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını değiştirmeyi hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, yabancı oyuncu sayısı nedeniyle ciddi bir planlama sorunuyla karşı karşıya...
Sarı lacivertli ekipte halihazırda a takım bünyesinde 14 yabancı futbolcu bulunurken, 6 yabancı futbolcunun da kiralık olarak farklı takımlarda forma giymesi tabloyu daha da karmaşık hale getiriyor.
BONSERVİSLİ 19 YABANCI
Fenerbahçe'nin kadrosunda yabancı oyuncular arasında Ederson, Oosterwolde, Skriniar, Brown, Semedo, Kante, Guendouzi, Fred, Asensio, Musaba, Cherif Ndiaye, Talisca ve kiralık Edson yer alıyor.
Amrabat, Diego Carlos, Livakovic, Mimovic, Becao ve Omar Fayed ise kiralık olarak gönderildi.
Sarı lacivertli ekipte halihazırda a takım bünyesinde 14 yabancı futbolcu bulunurken, 6 yabancı futbolcunun da kiralık olarak farklı takımlarda forma giymesi tabloyu daha da karmaşık hale getiriyor.
BONSERVİSLİ 19 YABANCI
Fenerbahçe'nin kadrosunda yabancı oyuncular arasında Ederson, Oosterwolde, Skriniar, Brown, Semedo, Kante, Guendouzi, Fred, Asensio, Musaba, Cherif Ndiaye, Talisca ve kiralık Edson yer alıyor.
Amrabat, Diego Carlos, Livakovic, Mimovic, Becao ve Omar Fayed ise kiralık olarak gönderildi.